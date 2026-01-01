Лекция по истории квантовой механики

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук приглашает на лекцию Романа Юдаева, в центре которой – удивительная история квантовой механики. Лектор расскажет о первых шокирующих открытиях и переходе к неопределенности мира, а также о знаменитых спорах между Альбертом Эйнштейном и Нильсом Бором. Прозвучит и история знаменитого эксперимента Шрёдингера с котом.

Эта лекция представляет собой не просто научное обсуждение, а репортаж с места величайшего научного спора всех времён. Она создана для тех, кто интересуется научной историей и её влиянием на современные технологии.

От отчаяния к открытиям

Всё началось с тихого отчаяния: идеальные формулы предсказали, что мы должны мгновенно сгореть под воздействием ультрафиолетового света. В акте отчаяния физики пришли к концепции квантованности. Дерзость молодого Эйнштейна определила научное будущее на следующее столетие, и, кто знает, что нас ждёт дальше?

Споры и открытия

Это история о том, как «трюк» стал законом, а вероятность – реальностью. Спор двух гигантов науки стал основой для технологий, без которых мы бы не смогли читать этот текст. На лекции мы пройдём весь путь: от первичных шоков и паники к холодному принятию, осознанию, что мир устроен через неопределённость. Именно это понимаение дало нам такие революционные изобретения, как лазеры и транзисторы.

Загадка Шрёдингера и драматургия науки

Узнаем, что именно имел в виду Шрёдингер, когда описывал свой знаменитый эксперимент с котом. Как проходило противостояние Эйнштейна и Бора? И действительно ли Бог играет в кости? В лекции будет драма, дерзкие аналогии и отсутствие благоговения перед авторитетами. Это настоящая история о том, как наука сошла с ума, чтобы починить Вселенную.

О лекторе

Роман Юдаев – энтузиаст физики, автор и ведущий научно-популярного подкаста «Звездануло», а также автор книги «Звездануло: весело и доступно про проблемы современной физики и астрономии». Также он является лектором фестиваля «Ночь студента-2024» в НИУ ВШЭ и экспертом Яндекс.Кью.