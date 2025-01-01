Приглашаем вас на уникальную лекцию, посвящённую одному из самых загадочных явлений во Вселенной — чёрным дырам. Эти объекты не только пленяют воображение сценаристов фантастических фильмов, но и вызывают интерес учёных и любителей астрономии.
Роман Юдаев, автор и ведущий популярного научпоп-подкаста «Звездануло», проведёт увлекательное путешествие по таинственным уголкам космоса. Он мастерски объясняет сложные физические концепции, делая науку доступной каждому без использования громоздких математических формул.
На лекции будет обсуждаться:
Роман Юдаев — энтузиаст физики, автор книги «Звездануло: весело и доступно про проблемы современной физики и астрономии», а также лектор фестиваля «НОЧЬ студента-2024» в НИУ ВШЭ. Он также является экспертом Яндекс.Кью.
Эта лекция подойдет как начинающим любителям астрономии, так и тем, кто желает углубить свои знания о Вселенной.
Возрастное ограничение: 6+