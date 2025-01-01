Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Роман Юдаев. Черные дыры для чайников
Билеты от 1000₽
Киноафиша Роман Юдаев. Черные дыры для чайников

Роман Юдаев. Черные дыры для чайников

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Романа Юдаева «Чёрные дыры для чайников»

Приглашаем вас на уникальную лекцию, посвящённую одному из самых загадочных явлений во Вселенной — чёрным дырам. Эти объекты не только пленяют воображение сценаристов фантастических фильмов, но и вызывают интерес учёных и любителей астрономии.

Что вас ждёт на лекции?

Роман Юдаев, автор и ведущий популярного научпоп-подкаста «Звездануло», проведёт увлекательное путешествие по таинственным уголкам космоса. Он мастерски объясняет сложные физические концепции, делая науку доступной каждому без использования громоздких математических формул.

На лекции будет обсуждаться:

  • Что такое чёрные дыры и как они образуются;
  • Почему свет не может покинуть чёрную дыру;
  • Почему чёрные дыры не работают как пылесосы;
  • Когда мы, возможно, столкнёмся с чёрной дырой;
  • Можно ли создать чёрную дыру в коллайдере и многое другое.

Кто ведет лекцию?

Роман Юдаев — энтузиаст физики, автор книги «Звездануло: весело и доступно про проблемы современной физики и астрономии», а также лектор фестиваля «НОЧЬ студента-2024» в НИУ ВШЭ. Он также является экспертом Яндекс.Кью.

Для кого лекция?

Эта лекция подойдет как начинающим любителям астрономии, так и тем, кто желает углубить свои знания о Вселенной.

Возрастное ограничение: 6+

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
0+
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
10 сентября в 13:30 Музей Павла и Сергея Третьяковых
Билеты
Экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + арома мастер-класс
25 сентября в 12:00 Музей «В Тишине»
от 1850 ₽
Re_Member. Вспомни и воссоединись
12+
Инсталляция Объект Интерактивный Современное искусство
Re_Member. Вспомни и воссоединись
16 сентября в 21:20 Центр «Марс»
от 1200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше