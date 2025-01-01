Лекция Романа Юдаева «Чёрные дыры для чайников»

Приглашаем вас на уникальную лекцию, посвящённую одному из самых загадочных явлений во Вселенной — чёрным дырам. Эти объекты не только пленяют воображение сценаристов фантастических фильмов, но и вызывают интерес учёных и любителей астрономии.

Что вас ждёт на лекции?

Роман Юдаев, автор и ведущий популярного научпоп-подкаста «Звездануло», проведёт увлекательное путешествие по таинственным уголкам космоса. Он мастерски объясняет сложные физические концепции, делая науку доступной каждому без использования громоздких математических формул.

На лекции будет обсуждаться:

Что такое чёрные дыры и как они образуются;

Почему свет не может покинуть чёрную дыру;

Почему чёрные дыры не работают как пылесосы;

Когда мы, возможно, столкнёмся с чёрной дырой;

Можно ли создать чёрную дыру в коллайдере и многое другое.

Кто ведет лекцию?

Роман Юдаев — энтузиаст физики, автор книги «Звездануло: весело и доступно про проблемы современной физики и астрономии», а также лектор фестиваля «НОЧЬ студента-2024» в НИУ ВШЭ. Он также является экспертом Яндекс.Кью.

Для кого лекция?

Эта лекция подойдет как начинающим любителям астрономии, так и тем, кто желает углубить свои знания о Вселенной.

Возрастное ограничение: 6+