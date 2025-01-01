Спектакль Роман в письмах. Пушкин

Салонная история: музыка и литература. Моноспектакль Елены Виноградовой

Приглашаем вас на уникальное событие, где музыка и поэзия сливаются воедино. У нас есть возможность приоткрыть завесу над незавершённым творением Александра Пушкина и погрузиться в его мир, исследуя Тверской край — место, где родились письма к его знаменитому роману.

Что ожидать?

В ходе спектакля мы встретим строки из «Путешествия Онегина» и получим интересные комментарии к этому известному произведению. Отправляемся в невероятное путешествие по страницам истории и литературы, которое включает два действия. А в антракте мы предложим вам приятное чаепитие за круглым столом, где зрители смогут обсудить увиденное.

Знакомьтесь с артистами

Актриса Елена Виноградова, выпускница Саратовской Государственной консерватории им. Собинова и ученица легендарного профессора Ермаковой, знакома зрителям по своим ролям в театрах Саратова, Санкт-Петербурга и Павловска. Она также снялась в фильмах таких как «Трофим» Алексея Балабанова и «Павел I» Виктора Мельникова, а также в многочисленных телесериалах.

В качестве пианистки выступит Анастасия Мазанкина, лауреат международных конкурсов и хозяйка Музыкального Салона. Она является президентом Фонда поддержки и развития музыкального и театрального искусства «Классика без границ».

Билеты и угощения

Важно отметить, что в цену билета включены не только захватывающие выступления, но и угощения, а также чаепитие в компании героинь спектакля. Это отличный способ провести вечер в уютной и вдохновляющей атмосфере.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального вечера и погрузиться в мир Пушкина через его поэтические строки!