Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Роман в письмах. Пушкин
Киноафиша Роман в письмах. Пушкин

Спектакль Роман в письмах. Пушкин

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Салонная история: музыка и литература. Моноспектакль Елены Виноградовой

Приглашаем вас на уникальное событие, где музыка и поэзия сливаются воедино. У нас есть возможность приоткрыть завесу над незавершённым творением Александра Пушкина и погрузиться в его мир, исследуя Тверской край — место, где родились письма к его знаменитому роману.

Что ожидать?

В ходе спектакля мы встретим строки из «Путешествия Онегина» и получим интересные комментарии к этому известному произведению. Отправляемся в невероятное путешествие по страницам истории и литературы, которое включает два действия. А в антракте мы предложим вам приятное чаепитие за круглым столом, где зрители смогут обсудить увиденное.

Знакомьтесь с артистами

Актриса Елена Виноградова, выпускница Саратовской Государственной консерватории им. Собинова и ученица легендарного профессора Ермаковой, знакома зрителям по своим ролям в театрах Саратова, Санкт-Петербурга и Павловска. Она также снялась в фильмах таких как «Трофим» Алексея Балабанова и «Павел I» Виктора Мельникова, а также в многочисленных телесериалах.

В качестве пианистки выступит Анастасия Мазанкина, лауреат международных конкурсов и хозяйка Музыкального Салона. Она является президентом Фонда поддержки и развития музыкального и театрального искусства «Классика без границ».

Билеты и угощения

Важно отметить, что в цену билета включены не только захватывающие выступления, но и угощения, а также чаепитие в компании героинь спектакля. Это отличный способ провести вечер в уютной и вдохновляющей атмосфере.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального вечера и погрузиться в мир Пушкина через его поэтические строки!

В ролях
Елена Виноградова
Анастасия Мазанкина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 января
Artstandart Санкт-Петербург, Казанская, 7, литера В, БЦ «Казанский»
18:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Знакомый ваш Сергей Есенин
6+
Читки пьес Моноспектакль
Знакомый ваш Сергей Есенин
6 октября в 19:00 Колизей
от 1000 ₽
Маленький принц
6+
Опера Детский
Маленький принц
28 сентября в 12:00 Концертный зал Мариинского театра
от 1950 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
21 августа в 19:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше