Спектакль Роман со звездой

Пластическая постановка в особняке Брюллова

Многие мечтают о закулисье кино, но немногие знают, какие тайны и истории оно хранит. Искрометная постановка в необычном формате откроет вам двери в загадочный, волшебный и манящий мир кино. Вы сможете стать свидетелем увлекательных казусов и веселых историй, которые происходят во время съемок.

В спектакле поднимается вопрос: «Как угодить ежеминутно меняющимся требованиям продюсера, сделать проект и не сойти с ума?» Присоединяйтесь к нам и погружайтесь в атмосферу театрального искусства и кинематографа!

Дата и время

7 августа, 19:00

Участники спектакля

Антон Багмет

Инна Ярмошук

Георгий Маришин

Нат Талыбов

Дополнительная информация

Гостям доступны выставки картин в залах Особняка А.П. Брюллова. Места в театре располагаются за столиками, где вам будет предложено меню авторской кухни и барная карта.

Важно! После начала мероприятия опоздавшие зрители размещаются в зале в свободном порядке. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!