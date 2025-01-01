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Роман со звездой
Киноафиша Роман со звездой

Спектакль Роман со звездой

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Пластическая постановка в особняке Брюллова

Многие мечтают о закулисье кино, но немногие знают, какие тайны и истории оно хранит. Искрометная постановка в необычном формате откроет вам двери в загадочный, волшебный и манящий мир кино. Вы сможете стать свидетелем увлекательных казусов и веселых историй, которые происходят во время съемок.

В спектакле поднимается вопрос: «Как угодить ежеминутно меняющимся требованиям продюсера, сделать проект и не сойти с ума?» Присоединяйтесь к нам и погружайтесь в атмосферу театрального искусства и кинематографа!

Дата и время

7 августа, 19:00

Участники спектакля

  • Антон Багмет
  • Инна Ярмошук
  • Георгий Маришин
  • Нат Талыбов

Дополнительная информация

Гостям доступны выставки картин в залах Особняка А.П. Брюллова. Места в театре располагаются за столиками, где вам будет предложено меню авторской кухни и барная карта.

Важно! После начала мероприятия опоздавшие зрители размещаются в зале в свободном порядке. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

Режиссер
Владимир Вабищевич
В ролях
Антон Багмет
Георгий Маришин
Натиг Талыбов
Инна Ярмошук

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Особняк Брюллова Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 37
19:00 от 1500 ₽

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