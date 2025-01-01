Спектакль Роман со звездой

Многие мечтают о закулисье кино, но немногие знают, какие тайны и истории оно хранит. Искрометная постановка в необычном формате откроет вам двери в загадочный, волшебный и манящий мир кино. Вы сможете стать свидетелем увлекательных казусов и веселых историй, которые происходят во время съемок.
В спектакле поднимается вопрос: «Как угодить ежеминутно меняющимся требованиям продюсера, сделать проект и не сойти с ума?» Присоединяйтесь к нам и погружайтесь в атмосферу театрального искусства и кинематографа!
7 августа, 19:00
Гостям доступны выставки картин в залах Особняка А.П. Брюллова. Места в театре располагаются за столиками, где вам будет предложено меню авторской кухни и барная карта.
Важно! После начала мероприятия опоздавшие зрители размещаются в зале в свободном порядке. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!