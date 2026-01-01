Спектакль Роман с Коломенской. Глава 21

Постановка
Театральный центр на Коломенской 16+
Продолжительность 120 минут
О спектакле

Яркое театрально-музыкальное шоу в Театре на Коломенской

В Театре на Коломенской состоялся праздник, наполненный добрыми традициями, которые согревают сердца как артистов, так и зрителей. Каждый год этот вечер наполняется яркими эмоциями и воспоминаниями, собравших под одной крышей множество талантов.

День рождения Театра отмечается театрально-музыкальным шоу, которое обещает увлекательное сочетание шуток, позитивных моментов и замечательных песен. Гостей ждут не только музыкальные номера, но и захватывающие танцевальные выступления.

В программе вечера зрители увидят гармоничное объединение опытных корифеев театра и энергичных молодых артистов, которые только начинают свой путь на сцене. Это потрясающая возможность для молодежи стать частью дружного театрального коллектива и ощутить атмосферу творчества.

Подготовьтесь к шумному, душевному и немного волшебному вечеру, который не оставит равнодушными ни одного зрителя!

Обратите внимание: в программе предусмотрен антракт.

