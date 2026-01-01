Спектакль Роман с эмигрантом. Вертинский

Спектакль «Вертинский» в Нижнем Новгороде: история великого артиста

«Александр Вертинский — кумир эстрады, невероятно талантливый певец и композитор, киноактёр и поэт. Его романсы, такие как «Магнолия» (или более известное под названием «В бананово-лимонном Сингапуре»), «Кокаинетка» и «Жил я шумно и весело», оставили глубокий след в сердцах слушателей. О нём написано множество книг, сняты фильмы, а теперь его образ оживает в нашем театре в спектакле «Вертинский».»

«В этом спектакле мы рассказываем его историю, наполненную не только болью и страданиями, но и надеждой, славой и восторгом. Это спектакль о жизни, судьбе и душе великого эстрадного Пьеро. Вы увидите разного Вертинского — эмоционального и ироничного, печального и задумчивого. Каждый романс — это маленькая жизнь.»

Атмосфера начала 20 века

«В спектакле в исполнении актёра и режиссёра Константина Кибардина вы сможете почувствовать атмосферу начала 20 века. Это время, когда блеск и нищета, умышленное забвение и бешеная популярность соседствовали друг с другом, создавая уникальный контекст для творчества Вертинского. Эмиграция и безграничная тоска по родине также находят свое отражение в его музыке.»

Музыка и романсы

«Вас ожидает не только душевный спектакль-монолог, но и приятный вечер под фортепианную музыку Александра Кандаурова. Романсы в исполнении К. Кибардина создадут неповторимую атмосферу, которая позволит вам в полной мере насладиться творчеством этого великого артиста.»