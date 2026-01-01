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Роман о Розе
Киноафиша Роман о Розе

Спектакль Роман о Розе

Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

«Роман о Розе» – уникальное произведение французской средневековой литературы

«Роман о Розе» высится над французским XIII веком, как величественный готический собор, чье значение раскрывается на расстоянии. Это произведение является важным памятником средневековой французской литературы, образующим уникальный сплав куртуазной поэзии феодального рыцарства и готической городской культуры. Оно сочетает в себе черты, предвосхищающие Возрождение.

Два этапа создания романа и ключевые авторы

Роман был написан в два этапа. Первая часть, раскрывающая искусство любви, была создана Гильомом де Лоррисом, но его преждевременная смерть не позволила завершить труд. Спустя несколько десятилетий Жан де Мен, человек с энциклопедическими знаниями, продолжил работу, добавив более 17 тысяч стихов. Эта часть стала завершением произведения, наполненного глубокими философскими размышлениями о любви и жизни.

Символизм и актуальность для современности

Текст романа богат символами и аллегориями, а его психологическая глубина и живое осмысление любви делают произведение актуальным и для современного читателя. В нем переплетаются житейская мораль, французский юмор и красота изысканного слога.

Музыкальное сопровождение и атмосферная изысканность

Музыкальное оформление спектакля, включающее вокалистов и редкие музыкальные инструменты эпохи Средневековья, придает дополнительное очарование всему действию. Музыка и текст сливаются в единую композицию, создавая уникальную атмосферу.

Автор проекта Екатерина Анохина о спектакле

Екатерина Анохина, автор проекта, отмечает актуальность старинной музыки в наши дни и подчеркивает, что она помогает вернуть человеку баланс и гармонию, утраченные в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта. Это возвращение к живым эмоциям и эстетической красоте является основной темой спектакля, в котором литература и музыка эпохи Средневековья создают удивительную атмосферу.

Состав спектакля

  • Художественное слово: Дмитрий Высоцкий
  • Сопрано: Анастасия Мельник / Диана Айсина
  • Бас: Вячеслав Короленко
  • Барочное меццо-сопрано: Наталья Литвак
  • Тенор: Михаил Манашеров
Режиссер
Катерина Анохина
В ролях
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
Анастасия Мельник
Диана Айсина
Вячеслав Короленко
Наталья Литвак
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