Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Роман Меренков и Гарри Еприкян (фортепиано)
Билеты от 0₽
Киноафиша Роман Меренков и Гарри Еприкян (фортепиано)

Роман Меренков и Гарри Еприкян (фортепиано)

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Купить билет на концерт Роман Меренков и Гарри Еприкян (фортепиано)

Помощь с билетами
Апрель
28 апреля вторник
19:30
Niko Москва, Б.Тишинский пер., 19, стр. 1

В ближайшие дни

CALL THE VATICAN
16+
Рок Тяжелый рок
CALL THE VATICAN
19 апреля в 18:00 Eclipse
от 1500 ₽
Даниил Крамер. «Неюбилейный юбилей»
12+
Джаз
Даниил Крамер. «Неюбилейный юбилей»
21 марта в 19:00 Дом музыки
от 1750 ₽
Непоседы
0+
Эстрада
Непоседы
11 октября в 13:00 Дом музыки
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше