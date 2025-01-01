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Роман Ланкин и Евгений Ковалевский
Киноафиша Роман Ланкин и Евгений Ковалевский

Роман Ланкин и Евгений Ковалевский

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Фестиваль туристской песни «За туманом» памяти Глеба Соколова

Приглашаем вас на уникальное событие — фестиваль туристской песни «За туманом», посвященный памяти выдающегося музыканта Глеба Соколова. Это мероприятие объединяет лучших исполнителей и путешественников, которые поделятся своими историями и творчеством с зрителями.

Первое отделение: Роман Ланкин

В первом отделении фестиваля выступит Роман Ланкин из Москвы — обладатель многочисленных творческих наград. Он известен как виртуозный гитарист, аранжировщик и исполнитель песен. Его музыка, которую он создает, вдохновляет и поражает своей глубиной и оригинальностью.

Второе отделение: Евгений Ковалевский

Во втором отделении фестиваля зрителей ждет увлекательная презентация от Евгения Ковалевского из Томска. Этот выдающийся путешественник и исследователь расскажет о своих захватывающих приключениях, включая уникальное трехлетнее кругосветное плавание на тримаране.

Краткая справка о Евгении Ковалевском

Евгений Ковалевский — русский ученый, профессор Российской Академии Естествознания по географическим наукам и кандидат технических наук. С 1984 по 2020 год он работал в Институте физики прочности и материаловедения Российской академии наук. В настоящее время он является советником председателя Томского научного центра СО РАН. Ковалевский — мастер спорта России по спортивному туризму, неоднократный чемпион России по водному и парусному туризму, а также абсолютный чемпион России в классе экстремальных экспедиций (2010).

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события! Фестиваль «За туманом» — это не только прекрасная музыка, но и вдохновляющие истории о путешествиях, которые оставят незабываемые впечатления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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