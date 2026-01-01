Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Роман Ланкин. Дежурный по апрелю
12+
О концерте

Концерт Романа Ланкина: «Дежурный по апрелю» в «Бродячей собаке»

Роман Ланкин, известный музыкант и исполнитель, приглашает вас на свою авторскую программу «Дежурный по апрелю». Это не просто концерт, а событие, которое оставит неизгладимый след в душе каждого зрителя.

Ланкин — постоянный член Большого жюри Грушинского фестиваля и почетный гость множества песенных мероприятий. Его исполнительский диапазон так обширен, что кажется, будто он способен охватить любые эмоции и настроения.

Уникальный подход к музыке

Каждая песня, исполняемая Романом, насыщена личными переживаниями. Он поет только то, что пережил сам, что делает его выступления особенно искренними. Его умение строить драматургию песни, блестящее владение гитарой и авторские аранжировки делают каждое выступление незабываемым.

Для взыскательной аудитории

Сцена с Романом Ланкиным — это не просто музыка. Это встреча с человеческим обаянием артиста, который умеет завладеть вниманием даже самой взыскательной аудитории. Приходите на концерт, чтобы насладиться атмосферой искренности и таланта!

Купить билет на концерт Роман Ланкин. Дежурный по апрелю

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
25 апреля суббота
17:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1200 ₽

В ближайшие дни

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше