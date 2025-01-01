Роман Косицын

Стендап от короля юмора

Приглашаем вас на уникальное шоу талантливого резидента ТНТ, короля «Прожарки» и победителя Roast Battle! Он — основатель «Площадки», и его выступления уже 10 лет радуют зрителей остроумными шутками и ироничными комментариями на повседневные темы.

Неповторимый стиль

Смех до слёз — это не просто обещание, а реальность, которую вы переживёте во время его выступлений. Этот стендап наполнен искренностью, хлёсткой иронией и по-хорошему циничным взглядом на мир. Зрители могут ожидать уморительные истории из жизни, которые заставят задуматься и улыбнуться одновременно.

Интересные факты

Выступления этого комика отличает уникальный стиль, смешивающий личные переживания с актуальными темами.

Он стал резидентом ТНТ благодаря своим выдающимся выступлениям на проектах, таких как «Прожарка» и Roast Battle.

За годы на сцене он собрал множество наград и признаний, что подтверждает его талант и мастерство.

Готовы к смеху?

Если вы ищете вечер, наполненный юмором и остроумными наблюдениями, это шоу — ваш идеальный выбор. Не упустите возможность увидеть его вживую и стать частью незабываемого вечера!