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Роман Косицын
Киноафиша Роман Косицын

Роман Косицын

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап от короля юмора

Приглашаем вас на уникальное шоу талантливого резидента ТНТ, короля «Прожарки» и победителя Roast Battle! Он — основатель «Площадки», и его выступления уже 10 лет радуют зрителей остроумными шутками и ироничными комментариями на повседневные темы.

Неповторимый стиль

Смех до слёз — это не просто обещание, а реальность, которую вы переживёте во время его выступлений. Этот стендап наполнен искренностью, хлёсткой иронией и по-хорошему циничным взглядом на мир. Зрители могут ожидать уморительные истории из жизни, которые заставят задуматься и улыбнуться одновременно.

Интересные факты

  • Выступления этого комика отличает уникальный стиль, смешивающий личные переживания с актуальными темами.
  • Он стал резидентом ТНТ благодаря своим выдающимся выступлениям на проектах, таких как «Прожарка» и Roast Battle.
  • За годы на сцене он собрал множество наград и признаний, что подтверждает его талант и мастерство.

Готовы к смеху?

Если вы ищете вечер, наполненный юмором и остроумными наблюдениями, это шоу — ваш идеальный выбор. Не упустите возможность увидеть его вживую и стать частью незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 4 октября
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
19:00 от 1670 ₽

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