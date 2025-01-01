Роман Косицын

Приглашаем вас на уникальное шоу талантливого резидента ТНТ, короля «Прожарки» и победителя Roast Battle! Он — основатель «Площадки», и его выступления уже 10 лет радуют зрителей остроумными шутками и ироничными комментариями на повседневные темы.
Смех до слёз — это не просто обещание, а реальность, которую вы переживёте во время его выступлений. Этот стендап наполнен искренностью, хлёсткой иронией и по-хорошему циничным взглядом на мир. Зрители могут ожидать уморительные истории из жизни, которые заставят задуматься и улыбнуться одновременно.
Если вы ищете вечер, наполненный юмором и остроумными наблюдениями, это шоу — ваш идеальный выбор. Не упустите возможность увидеть его вживую и стать частью незабываемого вечера!