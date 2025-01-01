Стендап-концерт Романа Косицына: смех без иллюзий

Приглашаем вас на стендап-концерт Романа Косицына — резидента ТНТ, короля «Прожарки» и победителя Roast Battle. Он также является основателем проекта «Площадка», который стал популярным среди любителей остроумного юмора.

Что вас ждет?

Роман Косицын — это не просто комик, он умеет делиться своим уникальным взглядом на мир. Его выступления полны иронии, тепла и, конечно же, хлёстких шуток. На сцене он уже более 10 лет, и за это время ему удалось освоить искусство заставлять зрителей смеяться до слёз.

Не пропустите!

Этот стендап — это искренний и по-хорошему циничный взгляд на жизнь, который не оставит равнодушным никого. Не упустите возможность провести вечер в компании умного и талантливого комика!

Присоединяйтесь к нам и заряжайтесь позитивом от выступления Романа Косицына!