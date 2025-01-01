Роман Косицын. Сольный концерт

Стендап-комик, известный участник «Stand Up на ТНТ», шоу «Прожарка» и «Roast Battle» на YouTube-канале Labelcom

Он зарекомендовал себя как яркий и дерзкий артист, с уникальным подходом к комедийным темам и мастерством импровизации. Роман активно использует в своем выступлении элементы сатиры и социальной критики, что делает его шоу интересными и многослойными.

Как участник «Roast Battle», Роман проявил выдающиеся навыки в жанре жарких и острых шуток, а также в умении работать с соперниками и аудиторией. Его юмор часто затрагивает актуальные и провокационные темы, что делает его выступления актуальными и по-настоящему смешными для широкой аудитории.

Роман Косицын также активно сотрудничает с различными комедийными проектами, продолжая развиваться и выходить за пределы стандартных телевизионных шоу, что привлекает к нему внимание как поклонников жанра, так и новых зрителей.

Место проведения

Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей.

Рекомендации

Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить к сбору гостей.