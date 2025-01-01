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Роман Косицын. Сольный концерт
Билеты от 1500₽
Киноафиша Роман Косицын. Сольный концерт

Роман Косицын. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Стендап-комик, известный участник «Stand Up на ТНТ», шоу «Прожарка» и «Roast Battle» на YouTube-канале Labelcom

Он зарекомендовал себя как яркий и дерзкий артист, с уникальным подходом к комедийным темам и мастерством импровизации. Роман активно использует в своем выступлении элементы сатиры и социальной критики, что делает его шоу интересными и многослойными.

Как участник «Roast Battle», Роман проявил выдающиеся навыки в жанре жарких и острых шуток, а также в умении работать с соперниками и аудиторией. Его юмор часто затрагивает актуальные и провокационные темы, что делает его выступления актуальными и по-настоящему смешными для широкой аудитории.

Роман Косицын также активно сотрудничает с различными комедийными проектами, продолжая развиваться и выходить за пределы стандартных телевизионных шоу, что привлекает к нему внимание как поклонников жанра, так и новых зрителей.

Место проведения
Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей.

Рекомендации
Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить к сбору гостей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
21:00 от 1500 ₽

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