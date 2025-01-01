Меню
Роман Исаев
Билеты от 1000₽
16+
Возраст 16+
Концерт Романа Исаева: Погружение в Музыкальную Вселенную

Приглашаем вас на уникальный концерт «Роман Исаев. Моя Вселенная», который изменит ваше представление о музыке. Роман Исаев — не просто артист, а автор песен, который смело выходит за рамки привычных шаблонов.

Открытие нового героя

Если вы ещё не знакомы с творчеством Романа, этот концерт станет идеальным моментом, чтобы открыть для себя «нового героя современной сцены». Финалист популярных шоу, таких как «Один в один» и «Новая звезда», он предлагает слушателям более глубокий и искренний опыт, чем просто телевизионные выступления.

Музыка для души

Музыка Романа Исаева — это искренний разговор со слушателем. Его песни звучат в сериалах и на крупных фестивалях, а также наполняют сердца зрителей теплом и эмоциями. Премьеры новых композиций и неожиданные аранжировки уже полюбившихся хитов создают атмосферу драйва и энергии, которая никого не оставит равнодушным.

Эмоции в каждом аккорде

Концерт обещает стать полным погружением в творческую вселенную Романа Исаева. «Этот концерт - моя откровенность. Без масок, только эмоции» — так сам артист описывает предстоящий вечер. Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу!

8 ноября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1000 ₽

