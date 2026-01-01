Роман Цыпышев. Диалог с композитором

Приглашаем вас на заключительную творческую встречу проекта «Лаборатория современной музыки», которая пройдет в рамках концерта-лекции композитора Романа Цыпышева. В этом событии молодого артиста можно узнать больше о его творчестве и взгляде на музыку.
Роман Цыпышев — яркий представитель нового поколения композиторов. Он стал лауреатом конкурса Avanti и активно раздвигает границы между стилями и жанрами. Цыпышев известен своими экспериментами, но одновременно уважает традиционные каноны в своем творчестве. Он сам рисует обложки для своих партитур, что делает его работу уникальной.
В концерте участвуют:
Не упустите возможность стать частью этого уникального и вдохновляющего мероприятия!