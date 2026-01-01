Роман Цыпышев. Диалог с композитором

Заключительная встреча проекта «Лаборатория современной музыки»

Приглашаем вас на заключительную творческую встречу проекта «Лаборатория современной музыки», которая пройдет в рамках концерта-лекции композитора Романа Цыпышева. В этом событии молодого артиста можно узнать больше о его творчестве и взгляде на музыку.

О композиторе

Роман Цыпышев — яркий представитель нового поколения композиторов. Он стал лауреатом конкурса Avanti и активно раздвигает границы между стилями и жанрами. Цыпышев известен своими экспериментами, но одновременно уважает традиционные каноны в своем творчестве. Он сам рисует обложки для своих партитур, что делает его работу уникальной.

Программа концерта

«Размышленьице» - для инструментального ансамбля

«Лебединая песня» - для двух синтезаторов, инструментального ансамбля и голоса

«Необратимость» - для струнного квартета

Участники

В концерте участвуют:

Роман Цыпышев - композитор

Богдан Королёк - модератор

Ансамбль современной музыки «InterText»

Елена Бирюзова - меццо-сопрано

Не упустите возможность стать частью этого уникального и вдохновляющего мероприятия!