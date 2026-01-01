Оповещения от Киноафиши
Роман Цыпышев. Диалог с композитором
Роман Цыпышев. Диалог с композитором

0+
Возраст 0+

О концерте

Заключительная встреча проекта «Лаборатория современной музыки»

Приглашаем вас на заключительную творческую встречу проекта «Лаборатория современной музыки», которая пройдет в рамках концерта-лекции композитора Романа Цыпышева. В этом событии молодого артиста можно узнать больше о его творчестве и взгляде на музыку.

О композиторе

Роман Цыпышев — яркий представитель нового поколения композиторов. Он стал лауреатом конкурса Avanti и активно раздвигает границы между стилями и жанрами. Цыпышев известен своими экспериментами, но одновременно уважает традиционные каноны в своем творчестве. Он сам рисует обложки для своих партитур, что делает его работу уникальной.

Программа концерта

  • «Размышленьице» - для инструментального ансамбля
  • «Лебединая песня» - для двух синтезаторов, инструментального ансамбля и голоса
  • «Необратимость» - для струнного квартета

Участники

В концерте участвуют:

  • Роман Цыпышев - композитор
  • Богдан Королёк - модератор
  • Ансамбль современной музыки «InterText»
  • Елена Бирюзова - меццо-сопрано

Не упустите возможность стать частью этого уникального и вдохновляющего мероприятия!

Апрель
19 апреля воскресенье
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1000 ₽

