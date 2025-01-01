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Рома Жуков
Билеты от 3500₽
Киноафиша Рома Жуков

Рома Жуков

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Концерт Ромы Жукова в баре «Петтер»

Рома Жуков, известный своими яркими музыкальными выступлениями, порадует поклонников концертом в любимом многими столичном баре «Петтер». Камерная атмосфера этого заведения идеально подходит для того, чтобы погрузиться в мир его музыки.

Уют и гастрономия

Бар «Петтер» славится своим приятным оформлением и атмосферой, которая создает комфорт для зрителей. Здесь можно не только насладиться музыкой, но и попробовать лучшие вина, а также блюда от шеф-повара. Такой комплексный подход к организации вечера делает концерт Ромы Жукова особенно привлекательным.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс прикоснуться к прекрасному и стать частью этого музыкального события! Билеты на концерт можно приобрести прямо сейчас на сайте бара «Петтер». Убедитесь, что вы не пропустите этот уникальный вечер!

До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 5500 ₽
27 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 3500 ₽

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