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Рома Желудь. DJ-Сет
Киноафиша Рома Желудь. DJ-Сет

Рома Желудь. DJ-Сет

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Рома Жёлудь в Краснодаре: незабываемый диджей-сет

Легенда YouTube и популярный блогер Рома Жёлудь впервые выступит в Краснодаре с уникальным диджей-сетом! Мероприятие пройдет в уютном этно-дворике Tulum, который стал известен своими атмосферными вечеринками и живой музыкой.

Что ожидать от выступления?

Рома Жёлудь обещает порадовать своих поклонников зажигательными треками и уникальной атмосферой. Его диджей-сет объединит современные хиты и любимые мелодии, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Интересные факты о Роме Жёлуде

  • Рома Жёлудь — не только диджей, но и успешный блогер с миллионами подписчиков на YouTube.
  • Он известен своими креативными видео и оригинальным подходом к контенту.
  • В своих выступлениях Рома активно использует элементы взаимодействия с аудиторией, делая каждое шоу уникальным.

Как купить билеты?

Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте этно-дворика Tulum. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера с Ромой Жёлудем в Краснодаре!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 5 сентября
Tulum Краснодар, Красная, 174
18:00 от 500 ₽

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