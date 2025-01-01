Рома Желудь. DJ-Сет

Легенда YouTube и популярный блогер Рома Жёлудь впервые выступит в Краснодаре с уникальным диджей-сетом! Мероприятие пройдет в уютном этно-дворике Tulum, который стал известен своими атмосферными вечеринками и живой музыкой.
Рома Жёлудь обещает порадовать своих поклонников зажигательными треками и уникальной атмосферой. Его диджей-сет объединит современные хиты и любимые мелодии, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.
Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте этно-дворика Tulum. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера с Ромой Жёлудем в Краснодаре!