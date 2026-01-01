Оповещения от Киноафиши
О концерте

Весенний концерт с Ромой ВПР

20 марта в московском клубе «Mezzo Forte» состоится большой сольный концерт Ромы ВПР. Это событие будет приурочено к весеннему равноденствию — времени пробуждения природы и внутреннего обновления.

Концерт Ромы ВПР станет идеальным саундтреком для такой значимой даты. Музыка артиста наполняет гармонией и балансом. В этом году его творчество будет представлено в новом, мощном звучании благодаря обновленному коллективу, состоящему из музыкальных лидеров.

Специальное звучание рутс-регги, которое они представят, усилит атмосферу этой мистической даты. Этот концерт — отличная возможность обновиться и зарядиться позитивной энергией.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт Рома ВПР & SupervisorЫ

Март
20 марта пятница
20:00
Mezzo Forte Club Москва, 1-я Останкинская, 53, ТЦ «Рапира», 2 этаж
от 1000 ₽

