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Рома ВПР & Friends
Киноафиша Рома ВПР & Friends

Рома ВПР & Friends

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальная магия Ромы ВПР в Санкт-Петербурге

5 сентября Рома ВПР отправляется в Санкт-Петербург, чтобы представить свой большой осенний сольный концерт в клубе “Place”. Это событие обещает быть незабываемым для всех любителей живой музыки!

Уникальный музыкальный стиль

Музыка Ромы ВПР - это настоящее путешествие по звуковым мирам. Его творчество сочетает в себе афро-карибский саунд, этно-фьюжн, психоделический рок и народные мотивы. Каждый его трек - это акустический и электронный эксперимент, который завораживает с первых нот.

Сила дружбы на сцене

Рома не только мастер своего дела, но и великолепный артист, который знает, как создать настоящую атмосферу. Когда на сцене рядом с ним друзья, магия музыки становится ещё более мощной. Это не просто концерт, а настоящее шоу, где каждый зритель почувствует себя частью этого музыкального волшебства.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать свидетелем этого уникального события. Подготовьтесь к вечеру, полному удивительных эмоций и ярких впечатлений. Рома ВПР и его команда ждут вас в клубе “Place”!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
The Place Санкт-Петербург, Маршала Говорова, 47
19:00 от 700 ₽

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