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Рома ВПР & Friends
Билеты от 1000₽
Киноафиша Рома ВПР & Friends

Рома ВПР & Friends

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Ромы ВПР в клубе "Mezzo Forte"

Почёт и уважение, друзья! 26 июля в клубе "Mezzo Forte" состоится большой сольный концерт известного регги-мастера России Ромы ВПР. Этот талантливый музыкант соберет своих друзей, чтобы подарить зрителям уникальный ямайский вайб в отечественном исполнении.

Музыка, уводящая в транс

Роман говорит: «Музыка всё дальше уводит за собой». Он приглашает всех нас погрузиться в этот совместный опыт, который обещает быть не только музыкальным, но и эмоциональным путешествием. Вы сможете насладиться атмосферой, полной ритмов и мелодий, которые перенесут вас на солнечные пляжи Ямайки.

Почему стоит посетить концерт

  • Уникальный стиль: Регги в исполнении Ромы ВПР — это сочетание традиционных мотивов и свежих идей.
  • Живое исполнение: Концерт пройдет в живом формате, что создаст неповторимую атмосферу взаимодействия между артистом и публикой.
  • Особые гости: Рома ВПР часто приглашает на свои выступления интересных музыкантов, что делает каждое шоу уникальным.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Билеты уже в продаже, спешите приобрести их заранее, чтобы не пропустить концерт, который обещает стать одним из лучших в этом году.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Mezzo Forte Club Москва, 1-я Останкинская, 53, ТЦ «Рапира», 2 этаж
19:00 от 1000 ₽

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