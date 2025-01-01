Рома ВПР & Friends

Почёт и уважение, друзья! 26 июля в клубе "Mezzo Forte" состоится большой сольный концерт известного регги-мастера России Ромы ВПР. Этот талантливый музыкант соберет своих друзей, чтобы подарить зрителям уникальный ямайский вайб в отечественном исполнении.
Роман говорит: «Музыка всё дальше уводит за собой». Он приглашает всех нас погрузиться в этот совместный опыт, который обещает быть не только музыкальным, но и эмоциональным путешествием. Вы сможете насладиться атмосферой, полной ритмов и мелодий, которые перенесут вас на солнечные пляжи Ямайки.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Билеты уже в продаже, спешите приобрести их заранее, чтобы не пропустить концерт, который обещает стать одним из лучших в этом году.