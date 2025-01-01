Rolly Birthday Fest - Джизус, Папин Олимпос, Pussykiller, Фогель

Фестиваль Rolly Birthday Fest в Atmosphere

Приглашаем вас на уникальное событие — Rolly Birthday Fest, который пройдет в честь дня рождения концертной организации ROLLY. Это не просто концерт, а настоящий праздник музыки и ярких эмоций!

Хедлайнеры фестиваля

На сцене выступят известные артисты:

Фогель

Pussykiller

Джизус

Папин Олимпос

Детали мероприятия

Фестиваль пройдет на площадке Atmosphere, где каждый найдет что-то для себя. Обратите внимание, что выступления артистов начнутся не ранее 19:00.

Почему стоит прийти?

Это мероприятие обещает затронуть душу каждого зрителя, подарив незабываемые впечатления и эмоции. Кроме того, Rolly Birthday Fest — прекрасная возможность насладиться живой музыкой и атмосферой праздника в кругу единомышленников.

Ждем вас на празднике, который станет ярким событием в вашем культурном календаре!