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Rolly Birthday Fest - Джизус, Папин Олимпос, Pussykiller, Фогель
Билеты от 1299₽
Киноафиша Rolly Birthday Fest - Джизус, Папин Олимпос, Pussykiller, Фогель

Rolly Birthday Fest - Джизус, Папин Олимпос, Pussykiller, Фогель

12+
Возраст 12+
Билеты от 1299₽

О концерте/спектакле

Фестиваль Rolly Birthday Fest в Atmosphere

Приглашаем вас на уникальное событие — Rolly Birthday Fest, который пройдет в честь дня рождения концертной организации ROLLY. Это не просто концерт, а настоящий праздник музыки и ярких эмоций!

Хедлайнеры фестиваля

На сцене выступят известные артисты:

  • Фогель
  • Pussykiller
  • Джизус
  • Папин Олимпос

Детали мероприятия

Фестиваль пройдет на площадке Atmosphere, где каждый найдет что-то для себя. Обратите внимание, что выступления артистов начнутся не ранее 19:00.

Почему стоит прийти?

Это мероприятие обещает затронуть душу каждого зрителя, подарив незабываемые впечатления и эмоции. Кроме того, Rolly Birthday Fest — прекрасная возможность насладиться живой музыкой и атмосферой праздника в кругу единомышленников.

Ждем вас на празднике, который станет ярким событием в вашем культурном календаре!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
16:00 от 1299 ₽

Фотографии

Rolly Birthday Fest - Джизус, Папин Олимпос, Pussykiller, Фогель

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