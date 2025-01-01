Rolling Stones Tribute

22 августа в клубе Douglas состоится незабываемый концерт Rolling Stone Tribute, посвященный легендарной британской группе The Rolling Stones. Это шоу подарит зрителям возможность насладиться бессмертными хитами, которые стали классикой рок-музыки.
На сцене прозвучат такие знаменитые композиции, как:
В трибьют-группе Rolling Stone Tribute выступят:
Приходите на концерт 22 августа в Douglas и окунитесь в атмосферу рок-н-ролла! Это событие станет отличной возможностью для любителей музыки насладиться живым исполнением культовых хитов.
Фото: Night2Day