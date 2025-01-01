Rolling Stones Tribute

Зажигательное шоу Rolling Stone Tribute в Douglas

22 августа в клубе Douglas состоится незабываемый концерт Rolling Stone Tribute, посвященный легендарной британской группе The Rolling Stones. Это шоу подарит зрителям возможность насладиться бессмертными хитами, которые стали классикой рок-музыки.

Программа концерта

На сцене прозвучат такие знаменитые композиции, как:

«Satisfaction»

«Jumping Jack Flash»

«Brown Sugar»

«Paint It Black»

«Honky Tonk Woman»

«Sympathy for the Devil»

«Ruby Tuesday»

Состав группы

В трибьют-группе Rolling Stone Tribute выступят:

Вокал: Петр Розломий

Петр Розломий Гитара: Олег Каповани

Олег Каповани Бас: Алексей Ершов

Алексей Ершов Клавиши: Владимир Савенок

Владимир Савенок Барабаны: Кирилл Павловский

Кирилл Павловский Бэк-вокал: Людмила Малюгина

Не упустите возможность!

Приходите на концерт 22 августа в Douglas и окунитесь в атмосферу рок-н-ролла! Это событие станет отличной возможностью для любителей музыки насладиться живым исполнением культовых хитов.

Фото: Night2Day