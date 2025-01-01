Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Rolling Stones Tribute
Киноафиша Rolling Stones Tribute

Rolling Stones Tribute

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зажигательное шоу Rolling Stone Tribute в Douglas

22 августа в клубе Douglas состоится незабываемый концерт Rolling Stone Tribute, посвященный легендарной британской группе The Rolling Stones. Это шоу подарит зрителям возможность насладиться бессмертными хитами, которые стали классикой рок-музыки.

Программа концерта

На сцене прозвучат такие знаменитые композиции, как:

  • «Satisfaction»
  • «Jumping Jack Flash»
  • «Brown Sugar»
  • «Paint It Black»
  • «Honky Tonk Woman»
  • «Sympathy for the Devil»
  • «Ruby Tuesday»

Состав группы

В трибьют-группе Rolling Stone Tribute выступят:

  • Вокал: Петр Розломий
  • Гитара: Олег Каповани
  • Бас: Алексей Ершов
  • Клавиши: Владимир Савенок
  • Барабаны: Кирилл Павловский
  • Бэк-вокал: Людмила Малюгина

Не упустите возможность!

Приходите на концерт 22 августа в Douglas и окунитесь в атмосферу рок-н-ролла! Это событие станет отличной возможностью для любителей музыки насладиться живым исполнением культовых хитов.

Фото: Night2Day

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Stand Up. Битва Поколений
4 октября в 17:00 Поправка
от 900 ₽
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди в Оранжерее
6+
Классическая музыка Неоклассика
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди в Оранжерее
17 августа в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Привет, зимушка-зима! Валерий Семин
12+
Фолк
Привет, зимушка-зима! Валерий Семин
1 декабря в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 2400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше