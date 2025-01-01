Спектакль Ролевой квест «Завещание мистера Кеттеринга»

Детективный ролевой квест для подростков и взрослых «Завещание мистера Кеттеринга»

Приготовьтесь погрузиться в мир тайн и загадок на детективном ролевом квесте «Завещание мистера Кеттеринга». Это стратегическая игра, где вам предстоит не только бороться за наследство, но и раскрыть серию загадочных преступлений, преследующих семью Кеттеринг на протяжении многих лет.

Что вас ждет?

Вы окажетесь среди гостей, состоящих как из настоящих наследников, так и самозванцев. Ваша задача — вывести всех на чистую воду. Вечеринка собирается по случаю смерти миллионера Руфуса Кеттеринга, который ушел из жизни после продолжительной болезни. Но его кончина не стала обычным событием: в последний момент он изменил завещание с загадочными словами: «Теперь я знаю правду».

Согласно новым условиям, наследником станет только тот, кто докажет свою преданность и невиновность. В ходе игры вам придется разобраться в запутанных интригах, вычислить предателя и найти подлинного наследника.

Особенности игрового процесса

«Завещание мистера Кеттеринга» предлагает уникальный подход к ролевым играм. Это не классический квест, где вам придется разгадывать головоломки или взаимодействовать с механическими устройствами. Вместо этого, вы будете под руководством опытного ведущего, который поможет вам погрузиться в атмосферу игры и вжиться в назначенную роль. Ваши разговорные и социальные навыки станут ключом к успеху!

Важно знать

Учтите, если администратор квеста не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования, игра может быть отменена. Поэтому убедитесь, что у вас есть возможность получать обратную связь.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего детективного приключения, где каждый шаг может привести к раскрытию важной истины!