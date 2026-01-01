Роковое искушение
Билеты от 600₽
Киноафиша Роковое искушение

Спектакль Роковое искушение

Московский художественный театр комедии 16+
Возраст 16+
Билеты от 600₽

В Московском художественном театре комедии состоится премьера спектакля «Роковое искушение», созданного по мотивам фильма «Обманутый» 1971 года, режиссёра Дона Сигела. Действие пьесы переносит зрителей в пансион для девочек в штате Вирджиния, во время Гражданской войны США в 1864 году.

Спектакль расскажет о молодом капрале армии северян, который случайно оказывается в «женском царстве». Его появление в пансионе вносит разлад в размеренную жизнь его обитательниц. Темы любви, соперничества и предательства будут переплетаться на сцене, а напряжение нарастать с каждой минутой.

Режиссёры спектакля - И.В. Минаев и А.А. Аргос, а также создатели известной Мастерской Марии Голубкиной, которая стала настоящей кузницей театральных талантов.

Не упустите возможность увидеть, как завершится эта увлекательная история, полная неожиданных поворотов и глубоких эмоциональных переживаний. Заходите на спектакль «Роковое искушение» и станьте свидетелями театрального искусства в его лучшем проявлении.

28 марта суббота
18:00
Московский художественный театр комедии Москва, Ботаническая, 21, Институт театрального искусства
от 600 ₽
9 апреля четверг
19:00
Московский художественный театр комедии Москва, Ботаническая, 21, Институт театрального искусства
от 600 ₽


