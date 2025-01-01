Меню
Роковая метель. Арт-концерт из цикла «Классика в песочных тонах»

12+
О концерте

Арт-концерт по мотивам повести «Метель» А. С. Пушкина

Приглашаем вас на уникальный арт-концерт, вдохновлённый повестью Александра Пушкина «Метель» и музыкальными иллюстрациями Георгия Свиридова. Этот проект представляет собой серию камерных композиций, где классическая музыка, литературный текст и художественная песочная анимация объединяются в неповторимое сценическое действие.

Исполнители

  • Оксана Чунчукова — художник песочной анимации
  • Кристина Строгова — актриса
  • Наталья Эрте — фортепиано, музыкальный руководитель
  • Иветта Нганиеле — флейта
  • Алла Островская — скрипка

О проекте

Проект становится не просто концертом в традиционном смысле, а представляет собой синтетическую форму сценического действия, глубоко затрагивающую эмоции зрителей. Композиции созданы с учётом оригинального содержания произведений, и в то же время они оживают благодаря фантазийному исполнению артистов. Этот арт-концерт будет интересен как юной аудитории, так и искушённым зрителям старшего возраста, что делает его отличным выбором для семейного посещения.

Заслуженные артисты Санкт-Петербурга

Оксана Чунчукова, мастер песочной анимации, с 2012 года активно выступает на сцене и сотрудничает с музыкантами и симфоническими оркестрами. Она представляла своё искусство на известных площадках, таких как Мариинский театр и Государственный Кремлевский дворец.

Кристина Строгова, актриса театра и кино, окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства и успела сыграть в различных театрах. Её работы включают роли в значимых постановках, таких как «Недоросль» и «Ромео и Джульетта».

Наталья Эрте, музыкальный руководитель проекта и лауреат множества конкурсов, успешно выступала на международной арене и работает преподавателем в Санкт-Петербургской консерватории.

Декабрь
27 декабря суббота
16:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

