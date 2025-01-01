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Роковая классика. Magic Cellos band
Билеты от 1200₽
Киноафиша Роковая классика. Magic Cellos band

Роковая классика. Magic Cellos band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Музыка за гранью возможного

Когда-то Ванесса Мэй сказала: «Я исполняю Моцарта так, как он должен звучать в двадцать первом веке!». Это стало символом переосмысления классики и создания уникального направления — классического кроссовера.

Смелый эксперимент классики и современности

Классический кроссовер объединяет лучшие черты академической музыки и современных стилей. В этом жанре творят такие звёзды, как Ванесса Мэй, Дэвид Гарретт и проект PostmodernJukebox. Однако, трансформация классики — процесс сложный, требующий таланта и смелости.

Уникальный проект «Роковая классика»

Этим вечером на сцене вы увидите и услышите музыкантов проекта Magic Cellos Band. Они исполнят кавер-версии известных шедевров классики в революционной манере. «Маленькая ночная серенада» Моцарта, «Времена года» Вивальди, «Чардаш» Монти и «Венгерский танец №5» Брамса зазвучат по-новому — современно, энергично и дерзко.

Открытие новых граней музыки

Этот концерт разрушит стереотипы и подарит свежий взгляд на привычные произведения. Необузданная энергия исполнителей наполнит зал, заставив сердца зрителей биться в такт с музыкой.

Если вы готовы к шквалу эмоций, страстей и настоящему музыкальному эксперименту, то этот вечер создан для вас!

 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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