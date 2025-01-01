Живая музыка, каверы, авторские треки и уютная атмосфера — всё это ждёт вас на концерте группы «Рокировка». Коллектив, основанный в 2017 году, поднял уровень своих акустических джемов до полноценного музыкального выступления.
В составе «Рокировки»:
Приглашённые музыканты добавляют разнообразия в их звучание:
На концерте звучат как любимые каверы на мировые и отечественные хиты, так и авторские песни группы. «Рокировка» предлагает создать незабываемую атмосферу для всех любителей качественной живой музыки.
Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным вечером, который объединит в себе новые и знакомые мелодии!