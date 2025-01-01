Меню
Рокировка
Киноафиша Рокировка

Рокировка

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с группой «Рокировка»

Живая музыка, каверы, авторские треки и уютная атмосфера — всё это ждёт вас на концерте группы «Рокировка». Коллектив, основанный в 2017 году, поднял уровень своих акустических джемов до полноценного музыкального выступления.

О группе

В составе «Рокировки»:

  • Вячеслав Бледнов — гитара, бас-гитара, вокал;
  • Александр Пушкин — гитара, бас-гитара, вокал;
  • Михаил Бондаренко — барабаны.

Приглашённые музыканты добавляют разнообразия в их звучание:

  • Алексей Миллерсон — кахон;
  • Максим Малышев — саксофон;
  • Dmitry Katar — клавиши.

Что вас ожидает

На концерте звучат как любимые каверы на мировые и отечественные хиты, так и авторские песни группы. «Рокировка» предлагает создать незабываемую атмосферу для всех любителей качественной живой музыки.

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным вечером, который объединит в себе новые и знакомые мелодии!

