Рокикараоке: Ваши любимые треки на сцене!

«Селективный сонгбук» — это самое стильное караоке в столице, где ваши любимые песни звучат под аккомпанемент живого коллектива. Каждый уикенд в стенах Тонн мы проводим уникальную шоу-вечеринку, представляя настоящий смотр талантов.

Волшебство живого исполнения

Каждую пятницу и субботу на сцену поднимаются самые разные исполнители, объединенные общей любовью к хорошей музыке. Вы сможете насладиться песнями в живом исполнении, которое придаст каждому номеру особую атмосферу.

Широкий выбор песен

Список песен в формате live-версии, к сожалению, не может быть бесконечным. Поэтому мы рады предложить нашим гостям альтернативу — Electric Edition, где исполнение происходит под качественный плэйбек. Это значительно расширяет выбор композиций, делая его практически неограниченным. Однако, обращаем внимание, что некоторые популярные хиты могут оказаться в нашем стоп-листе, поскольку мы придерживаемся музыкальной философии клуба.

Подготовьтесь к выступлению

Мы понимаем, что это может огорчить некоторых посетителей, и заранее приносим извинения. Тем не менее, важно, чтобы все номера соответствовали высокому уровню качества нашего проекта. Поэтому мы призываем вас изучить наш сонгбук, выбрать трек и обсудить его с единомышленниками в нашем телеграм-чате.

Помощь кураторов

Кураторы вечеринки помогут вам с организацией выступления и внесут вас в список на исполнение выбранной песни. Приходите нарядными, готовыми исполнить свою мечту, и погружайтесь в атмосферу музыкального волшебства!