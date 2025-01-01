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Билеты от 1500₽
Киноафиша Рокикараоке

Рокикараоке

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Рокикараоке: Ваши любимые треки на сцене!

«Селективный сонгбук» — это самое стильное караоке в столице, где ваши любимые песни звучат под аккомпанемент живого коллектива. Каждый уикенд в стенах Тонн мы проводим уникальную шоу-вечеринку, представляя настоящий смотр талантов.

Волшебство живого исполнения

Каждую пятницу и субботу на сцену поднимаются самые разные исполнители, объединенные общей любовью к хорошей музыке. Вы сможете насладиться песнями в живом исполнении, которое придаст каждому номеру особую атмосферу.

Широкий выбор песен

Список песен в формате live-версии, к сожалению, не может быть бесконечным. Поэтому мы рады предложить нашим гостям альтернативу — Electric Edition, где исполнение происходит под качественный плэйбек. Это значительно расширяет выбор композиций, делая его практически неограниченным. Однако, обращаем внимание, что некоторые популярные хиты могут оказаться в нашем стоп-листе, поскольку мы придерживаемся музыкальной философии клуба.

Подготовьтесь к выступлению

Мы понимаем, что это может огорчить некоторых посетителей, и заранее приносим извинения. Тем не менее, важно, чтобы все номера соответствовали высокому уровню качества нашего проекта. Поэтому мы призываем вас изучить наш сонгбук, выбрать трек и обсудить его с единомышленниками в нашем телеграм-чате.

Помощь кураторов

Кураторы вечеринки помогут вам с организацией выступления и внесут вас в список на исполнение выбранной песни. Приходите нарядными, готовыми исполнить свою мечту, и погружайтесь в атмосферу музыкального волшебства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
23:00 от 1500 ₽

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