Рокабилли. The Rattlesnakes
Киноафиша Рокабилли. The Rattlesnakes

Рокабилли. The Rattlesnakes

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Легенды отечественного рокабилли

Группа THE RATTLESNAKES, настоящие мастера рокабилли, готова удивить зрителей своими гастролями, охватывающими центральную часть бывшего СССР, а также Европу и Скандинавию. Их творчество выделяет в этом консервативном жанре индивидуальность и свежесть, что делает каждое выступление незабываемым.

Творческий путь

THE RATTLESNAKES – одна из наиболее профессиональных и активных групп на российской рокабилли-сцене. Обладая уникальным стилем, они успешно сочетают традиции жанра с современными музыкальными решениями. Группа славится своим оригинальным материалом и уже выпустила несколько альбомов, как в России, так и в Европе.

Почему стоит посетить концерт?

Выступления THE RATTLESNAKES – это настоящий праздник для любителей качественной музыки. Их динамичные ритмы и заразительная энергия на сцене создают атмосферу, которая вдохновляет и поднимает настроение. Каждое шоу – это возможность увидеть профессионалов своего дела на высоте.

Не упустите шанс насладиться музыкой, которая объединила в себе лучшие традиции рокабилли и современное звучание.

Октябрь
1 октября среда
20:30
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
