Музыкальное полнокупольное шоу «Рок-симфония в темноте. Орган & Виолончель»

В петербургском Планетарии пройдет уникальное музыкальное полнокупольное шоу «Рок-симфония в темноте. Орган & Виолончель». Под 25-метровым звёздным куполом зрители смогут насладиться бессмертной музыкой таких легенд, как Queen, Linkin Park, Aerosmith, Metallica и многих других.

Погружение в мир рока

Это шоу предлагает зрителям погрузиться в атмосферу культового рока, где легендарные хиты будут звучать в неожиданном и мощном исполнении органа и виолончели. Вы сможете насладиться исполнением таких хитов, как:

Queen – «The Show Must Go On», «Bohemian Rhapsody»

Scorpions – «Wind of Change», «Still Loving You»

Linkin Park – «Numb», «In the End»

Aerosmith – «I Don't Want to Miss a Thing», «Dream On»

Metallica – «The Unforgiven», «Nothing Else Matters»

The Who – «Behind Blue Eyes»

The White Stripes – «Seven Nation Army»

Green Day – «Boulevard of Broken Dreams»

Pink Floyd – «Another Brick in the Wall»

George Michael – «Careless Whisper»

Уникальная атмосфера

Концерт станет уникальным сочетанием музыки, созданной для огромных сцен, и атмосферы бескрайнего космоса, оживленного мультимедийной графикой. Например, «Wind of Change» прозвучит под северное сияние, а «Sweet Dreams» – под метеоритный поток, пролетающий над головой. «Nothing Else Matters» вы сможете услышать в абсолютной тишине и величии звёздного пространства.

Исполнители

На сцене выступят:

Ольга Котлярова – орган. Многократный лауреат международных музыкальных конкурсов, выступала в Концертгебау в Амстердаме и в Мариинском театре.

– орган. Многократный лауреат международных музыкальных конкурсов, выступала в Концертгебау в Амстердаме и в Мариинском театре. Людмила Гуцевич – виолончель. Выпускница Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат престижных всероссийских конкурсов.

Не упустите возможность!

Абсолютная темнота зала, сотни звёзд над головой и бессмертные хиты рока в совершенно новом свете – это концерт, который останется в памяти надолго. Приглашаем вас стать частью этого уникального музыкального опыта!