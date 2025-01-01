В петербургском Планетарии пройдет уникальное музыкальное полнокупольное шоу «Рок-симфония в темноте. Орган & Виолончель». Под 25-метровым звёздным куполом зрители смогут насладиться бессмертной музыкой таких легенд, как Queen, Linkin Park, Aerosmith, Metallica и многих других.
Это шоу предлагает зрителям погрузиться в атмосферу культового рока, где легендарные хиты будут звучать в неожиданном и мощном исполнении органа и виолончели. Вы сможете насладиться исполнением таких хитов, как:
Концерт станет уникальным сочетанием музыки, созданной для огромных сцен, и атмосферы бескрайнего космоса, оживленного мультимедийной графикой. Например, «Wind of Change» прозвучит под северное сияние, а «Sweet Dreams» – под метеоритный поток, пролетающий над головой. «Nothing Else Matters» вы сможете услышать в абсолютной тишине и величии звёздного пространства.
На сцене выступят:
Абсолютная темнота зала, сотни звёзд над головой и бессмертные хиты рока в совершенно новом свете – это концерт, который останется в памяти надолго. Приглашаем вас стать частью этого уникального музыкального опыта!