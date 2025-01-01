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Рок-симфония в темноте «Орган & Виолончель»
Киноафиша Рок-симфония в темноте «Орган & Виолончель»

Рок-симфония в темноте «Орган & Виолончель»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное полнокупольное шоу «Рок-симфония в темноте. Орган & Виолончель»

В петербургском Планетарии пройдет уникальное музыкальное полнокупольное шоу «Рок-симфония в темноте. Орган & Виолончель». Под 25-метровым звёздным куполом зрители смогут насладиться бессмертной музыкой таких легенд, как Queen, Linkin Park, Aerosmith, Metallica и многих других.

Погружение в мир рока

Это шоу предлагает зрителям погрузиться в атмосферу культового рока, где легендарные хиты будут звучать в неожиданном и мощном исполнении органа и виолончели. Вы сможете насладиться исполнением таких хитов, как:

  • Queen – «The Show Must Go On», «Bohemian Rhapsody»
  • Scorpions – «Wind of Change», «Still Loving You»
  • Linkin Park – «Numb», «In the End»
  • Aerosmith – «I Don't Want to Miss a Thing», «Dream On»
  • Metallica – «The Unforgiven», «Nothing Else Matters»
  • The Who – «Behind Blue Eyes»
  • The White Stripes – «Seven Nation Army»
  • Green Day – «Boulevard of Broken Dreams»
  • Pink Floyd – «Another Brick in the Wall»
  • George Michael – «Careless Whisper»

Уникальная атмосфера

Концерт станет уникальным сочетанием музыки, созданной для огромных сцен, и атмосферы бескрайнего космоса, оживленного мультимедийной графикой. Например, «Wind of Change» прозвучит под северное сияние, а «Sweet Dreams» – под метеоритный поток, пролетающий над головой. «Nothing Else Matters» вы сможете услышать в абсолютной тишине и величии звёздного пространства.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Ольга Котлярова – орган. Многократный лауреат международных музыкальных конкурсов, выступала в Концертгебау в Амстердаме и в Мариинском театре.
  • Людмила Гуцевич – виолончель. Выпускница Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат престижных всероссийских конкурсов.

Не упустите возможность!

Абсолютная темнота зала, сотни звёзд над головой и бессмертные хиты рока в совершенно новом свете – это концерт, который останется в памяти надолго. Приглашаем вас стать частью этого уникального музыкального опыта!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽

Фотографии

Рок-симфония в темноте «Орган & Виолончель» Рок-симфония в темноте «Орган & Виолончель» Рок-симфония в темноте «Орган & Виолончель» Рок-симфония в темноте «Орган & Виолончель» Рок-симфония в темноте «Орган & Виолончель»

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