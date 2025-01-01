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Киноафиша Наш Высоцкий - без лишних слов... Рок-перформанс

Спектакль Наш Высоцкий - без лишних слов... Рок-перформанс

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Наш Высоцкий — без лишних слов…». Рок-перформанс

Владимир Высоцкий — уникальная личность и один из самых ярких символов своего времени. Перформанс «Наш Высоцкий — без лишних слов...» — это посвящение великому русскому актёру, поэту, певцу, композитору, человеку. Всё, что звучит и произносится во время действия — это произведения В. С. Высоцкого (слова, стихи, песни...). Ничего лишнего — ни единого слова, ни единой буквы!

Высоцкий понятен всем, он близок для всех, и именно он — Владимир Семенович Высоцкий — связывает, сближает и соединяет всех нас в один единый великий народ. Он жил для всех и, как подобает гению, обогнал своё время на много лет вперёд, поэтому продолжает быть актуальным и по сей день. В своём роде Высоцкий — это наше советское всё! Поэтому он «Наш Высоцкий», он наш родной, он понятный, он любимый, неподражаемый и непревзойдённый... А самое важное — Высоцкий до сих пор современен, потому что темы, поднятые поэтом и невероятно талантливым образом сформулированные в его гениальных рифмах, — вечные.

Песни Высоцкого формировали наше мировоззрение, наши ориентиры. По ним мы учились, как нужно дружить, любить, защищать свою Родину... Именно поэтому сегодня хочется говорить и петь словами Высоцкого снова и снова. Искать новые формы подачи материала для большего эффекта восприятия молодым поколением. И именно поэтому в перформансе, помимо стихов и песен, исполняемых живым звуком артистами Театра пластики и драмы при участии группы «Рок-Театр», зрителей ждёт много пластики, пантомимы, клоунады, трюков и проч.

Безусловно, песни Владимира Высоцкого должен петь только сам Владимир Высоцкий — это знают и понимают все! Но как быть, если очень хочется? Нестерпимо хочется прикоснуться к творчеству любимого артиста, актёра, поэта, автора многочисленных песен на свои стихи, такими любимыми в народе?

Перформанс «Наш Высоцкий...» — это театрализованное рок-шоу... без лишних слов!
Почему без лишних слов? Да потому что песни Высоцкого и так уже всем известны, их все много раз слышали, читали, смотрели...
И поэтому главное — не повторяться и не мешать Владимиру Семеновичу самому рассказывать о себе. Пусть лучше прозвучит как можно больше стихов и песен за то короткое время, которое отпущено для встречи.
Да и зачем лишние слова? Ведь самый настоящий Высоцкий живет в своих бессмертных стихах, в своих невероятно талантливо сформулированных, сложенных, слаженных, зарифмованных, замысловатых, хитросплетенных, и в то же время очень простых словах, доступных и понятных каждому человеку.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:30 от 800 ₽

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