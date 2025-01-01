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Рок-острова
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Рок-острова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Большой концерт Владимира Захарова и группы «Рок-Острова»

Приглашаем вас на незабываемый концерт Владимира Захарова и его группы «Рок-Острова». Это уникальное событие обещает подарить вам яркие эмоции и множество приятных воспоминаний!

Знакомые хиты и новые композиции

На концерте вы услышите любимую песню «Ничего не говори», а также другие известные хиты группы. «Рок-Острова» продолжает радовать своих поклонников новыми композициями, которые создаются музыкантами в студии. Это отличная возможность насладиться как классикой, так и свежими треками.

Неповторимый стиль и энергия

Музыка группы сочетает в себе элементы рока и танцевального диско, создавая гремучую смесь, которая поднимет вам настроение и заставит забыть о повседневных заботах. Задорные, лиричные мотивы и понятные тексты делают песни «Рок-Острова» близкими каждому слушателю.

Лидер группы

Владимир Захаров — не только фронтмен группы, но и настоящий символ российской музыки. Его талант и харизма сделали его «золотым голосом страны». Он олицетворяет дух времени и остается человеком народа, который всегда находит слова, способные тронуть сердце.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Концерт пройдет в атмосфере веселья и радости, где каждый сможет найти что-то близкое для себя.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 4 декабря
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1200 ₽

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