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Рок Острова. Все хиты
Киноафиша Рок Острова. Все хиты

Рок Острова. Все хиты

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Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой концерт группы «Рок-Острова» в РукиВВерх!

26 сентября в баре на Московском, 111 состоится большой концерт популярной группы «Рок-Острова». Зрителей ждут живые исполнения таких хитов, как «Лишь только солнце», «Ничего не говори», «Горе не беда», «Маленькая колдунья» и многих других. Концерт проведёт харизматичный Владимир Захаров, который подарит незабываемые эмоции своим поклонникам.

Программа вечера

Концерт начнётся в 19:30, но двери откроются в 18:00. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. В рамках мероприятия также пройдет «Дискотека 90-х» с ведущим и розыгрышами ностальгических подарков. Ощутите атмосферу, наполненную весельем и воспоминаниями!

Информация для гостей

  • Сбор гостей: 18:00
  • Начало концерта: 19:30
  • Танцпол: вход без посадочного места
  • Столы: место за столом (рекомендуется выкупить весь стол для избежания подсадки)

Бронь столов возможна по билетам на концерт до 21:00. После этого можно продолжить отдых, дополнительный стол можно забронировать по телефону +7(812) 317-41-11 или продлить время пребывания в баре при наличии свободных мест.

Правила посещения

Обратите внимание, что вход на мероприятие строго 18+. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт. Дресс-код подразумевает отсутствие спортивных штанов, и администрация может отказать в посещении мероприятия в случае сильного опьянения.

Не упустите возможность провести вечер в компании любимой музыки и хороших друзей. Мы ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Руки вверх! Санкт-Петербург, Московский просп., 111
18:00 от 2000 ₽

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