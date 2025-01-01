Рок Острова. Все хиты

Большой концерт группы «Рок-Острова» в РукиВВерх!

26 сентября в баре на Московском, 111 состоится большой концерт популярной группы «Рок-Острова». Зрителей ждут живые исполнения таких хитов, как «Лишь только солнце», «Ничего не говори», «Горе не беда», «Маленькая колдунья» и многих других. Концерт проведёт харизматичный Владимир Захаров, который подарит незабываемые эмоции своим поклонникам.

Программа вечера

Концерт начнётся в 19:30, но двери откроются в 18:00. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. В рамках мероприятия также пройдет «Дискотека 90-х» с ведущим и розыгрышами ностальгических подарков. Ощутите атмосферу, наполненную весельем и воспоминаниями!

Информация для гостей

Сбор гостей: 18:00

18:00 Начало концерта: 19:30

19:30 Танцпол: вход без посадочного места

вход без посадочного места Столы: место за столом (рекомендуется выкупить весь стол для избежания подсадки)

Бронь столов возможна по билетам на концерт до 21:00. После этого можно продолжить отдых, дополнительный стол можно забронировать по телефону +7(812) 317-41-11 или продлить время пребывания в баре при наличии свободных мест.

Правила посещения

Обратите внимание, что вход на мероприятие строго 18+. Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт. Дресс-код подразумевает отсутствие спортивных штанов, и администрация может отказать в посещении мероприятия в случае сильного опьянения.

Не упустите возможность провести вечер в компании любимой музыки и хороших друзей. Мы ждем вас на концерте!