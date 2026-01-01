Оповещения от Киноафиши
Рок-острова. Весенний концерт группы
Рок-острова. Весенний концерт группы

12+
Возраст 12+

О концерте

Юбилейный концерт группы «Рок-Острова»

Группа «Рок-Острова» уже четыре десятилетия радует слушателей неповторимой музыкой, наполненной искренностью, драйвом и мелодичностью. За годы своей творческой деятельности коллектив создал множество хитов, ставших настоящими гимнами поколений.

Фронтмен группы Владимир Захаров, обладающий золотым голосом страны, вместе с участниками коллектива проведет большой концерт, который станет первым в рамках их нового турне по стране. Этот юбилейный концерт предоставит уникальную возможность вам пройтись по истории группы.

Что вас ждёт на концерте

В программе выступления будут как всеми любимые хиты, знакомые тысячам поклонников, так и новые композиции, демонстрирующие свежее звучание и неиссякаемый творческий потенциал группы. Зрителей ожидают незабываемые эмоции, мощная энергетика живого выступления и, конечно же, искреннее единение с любимыми музыкантами.

Возрастное ограничение

Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.

Купить билет на концерт Рок-острова. Весенний концерт группы

В других городах
Март
8 марта воскресенье
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1600 ₽

Фотографии

