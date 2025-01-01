Меню
Рок-Острова. Большой сольный концерт
Билеты от 2000₽
Киноафиша Рок-Острова. Большой сольный концерт

Рок-Острова. Большой сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт группы «Рок-Острова» в Москве

Приглашаем вас на большой сольный концерт группы «Рок-Острова», который пройдет в уютном баре «РукиВВерх!» на Автозаводской. В этот вечер вы услышите старые хиты, такие как «Лишь только солнце», «Ничего не говори», «Горе не беда» и «Маленькая колдунья», в живом исполнении Владимира Захарова и его команды.

Дискотека 90-х и атмосфера праздника

Не пропустите уникальную возможность насладиться дискотеками 90-х до и после концерта с зажигательным ведущим. Создайте непревзойденную атмосферу отдыха и веселья, приходя пораньше, чтобы занять лучшие места и сделать заказы.

Полезная информация для гостей

  • Сбор гостей: 18:00
  • Начало концерта: 19:30
  • Бронь стола: На время концерта до 21:00
  • Обслуживание во время концерта: Ограничено, акции и скидки бара не действуют

Не забудьте: столы и танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом — это всего лишь посадочное место, а не депозит.

Правила посещения

  • Вход: Строго 18+
  • Документ: Паспорт может понадобиться, если вы выглядите моложе 18 лет
  • Дресс-код: Спортивные штаны не допускаются
  • Настроение: Мы можем отказать в посещении мероприятия при сильном опьянении

Запрыгивайте в мир музыки и веселья с «Рок-Островами» — не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт Рок-Острова. Большой сольный концерт

Сентябрь
Октябрь
27 сентября суббота
18:00
Руки вверх! Москва, Ленинская Слобода, 26, МЦ Roomer
от 2200 ₽
11 октября суббота
18:00
Руки вверх! Москва, Исаковского, 33
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Стендап любого пола
18+
Юмор
Стендап любого пола
28 сентября в 19:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Chepikk. Большой сольный концерт
18+
Поп
Chepikk. Большой сольный концерт
16 ноября в 19:00 Урбан
от 2500 ₽
Lena Shery & Buglers
18+
Фанк
Lena Shery & Buglers
19 октября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
