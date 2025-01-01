Рок-Острова. Большой сольный концерт

Приглашаем вас на большой сольный концерт группы «Рок-Острова», который пройдет в уютном баре «РукиВВерх!» на Автозаводской. В этот вечер вы услышите старые хиты, такие как «Лишь только солнце», «Ничего не говори», «Горе не беда» и «Маленькая колдунья», в живом исполнении Владимира Захарова и его команды.
Не пропустите уникальную возможность насладиться дискотеками 90-х до и после концерта с зажигательным ведущим. Создайте непревзойденную атмосферу отдыха и веселья, приходя пораньше, чтобы занять лучшие места и сделать заказы.
Не забудьте: столы и танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом — это всего лишь посадочное место, а не депозит.
Запрыгивайте в мир музыки и веселья с «Рок-Островами» — не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!