Рок-Острова. Большой сольный концерт

Сольный концерт группы «Рок-Острова» в Москве

Приглашаем вас на большой сольный концерт группы «Рок-Острова», который пройдет в уютном баре «РукиВВерх!» на Автозаводской. В этот вечер вы услышите старые хиты, такие как «Лишь только солнце», «Ничего не говори», «Горе не беда» и «Маленькая колдунья», в живом исполнении Владимира Захарова и его команды.

Дискотека 90-х и атмосфера праздника

Не пропустите уникальную возможность насладиться дискотеками 90-х до и после концерта с зажигательным ведущим. Создайте непревзойденную атмосферу отдыха и веселья, приходя пораньше, чтобы занять лучшие места и сделать заказы.

Полезная информация для гостей

Сбор гостей: 18:00

Начало концерта: 19:30

Бронь стола: На время концерта до 21:00

Обслуживание во время концерта: Ограничено, акции и скидки бара не действуют

Не забудьте: столы и танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом — это всего лишь посадочное место, а не депозит.

Правила посещения

Вход: Строго 18+

Документ: Паспорт может понадобиться, если вы выглядите моложе 18 лет

Дресс-код: Спортивные штаны не допускаются

Настроение: Мы можем отказать в посещении мероприятия при сильном опьянении

Запрыгивайте в мир музыки и веселья с «Рок-Островами» — не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!