Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт

Юбилейный концерт группы «Рок-Острова» в Нижнем Новгороде

Группа «Рок-Острова» уже более 40 лет радует своих поклонников уникальной музыкой, которая пронизана искренностью и мелодичностью. Коллектив, возглавляемый выдающимся фронтменом Владимиром Захаровым, создал множество хитов, ставших гимнами целых поколений.

В этом году группа запускает большое турне по стране, и первым событием станет юбилейный концерт. Это событие promises множество ярких моментов и встреч с любимыми композициями. В программе выступления можно ожидать как известные хиты, которые любят и помнят тысячи поклонников, так и новые работы с современным звучанием.

Выступление группы обещает стать настоящим праздником: зрителей ожидает мощная энергетика живого концерта и искреннее единение с музыкантами. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Возрастное ограничение: 12+