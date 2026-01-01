Оповещения от Киноафиши
Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт
Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт

12+
О концерте

Юбилейный концерт группы «Рок-Острова» в Нижнем Новгороде

Группа «Рок-Острова» уже более 40 лет радует своих поклонников уникальной музыкой, которая пронизана искренностью и мелодичностью. Коллектив, возглавляемый выдающимся фронтменом Владимиром Захаровым, создал множество хитов, ставших гимнами целых поколений.

В этом году группа запускает большое турне по стране, и первым событием станет юбилейный концерт. Это событие promises множество ярких моментов и встреч с любимыми композициями. В программе выступления можно ожидать как известные хиты, которые любят и помнят тысячи поклонников, так и новые работы с современным звучанием.

Выступление группы обещает стать настоящим праздником: зрителей ожидает мощная энергетика живого концерта и искреннее единение с музыкантами. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Март
11 марта среда
19:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 1800 ₽

Фотографии

Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт Рок-острова. 40 лет вместе! Юбилейный концерт

