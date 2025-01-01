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Рок-опера «Орфей»
Киноафиша Рок-опера «Орфей»

Рок-опера «Орфей»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концертная постановка рок-оперы «Орфей»

Приглашаем вас на уникальное событие — концертную постановку рок-оперы «Орфей» от талантливой Ольги Вайнер. Это захватывающее представление расскажет о классической истории, переплетая мифологию и современные музыкальные тенденции.

О спектакле

В «Орфее» зрители смогут увидеть всю историю о великом музыканте и его трагической любви к Эвридике. Постановка включает в себя яркие костюмы, живую музыку и динамичные сценические решения. Рок-группа будет аккомпанировать актерам, создавая уникальную атмосферу, где классика встречается с современным звучанием.

Почему стоит посетить?

Эта рок-опера — не просто музыкальное представление, а настоящий театральный спектакль, который захватит ваше воображение. Ольга Вайнер известна своим оригинальным подходом к классическим произведениям, и в этой работе она вновь продемонстрирует свои творческие способности.

Интересные факты

  • Рок-опера «Орфей» вдохновлена древнегреческой мифологией и её вечной темой любви и утраты.
  • Ольга Вайнер — талантливый композитор и режиссер, чьи работы уже были отмечены рядом театральных наград.
  • Музыка в спектакле сочетает элементы рок, классической и народной музыки, что делает её особенно привлекательной для широкой аудитории.

Покупка билетов

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта! Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Убедитесь, что вы не пропустите это захватывающее представление!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 20 сентября
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
17:00 от 2000 ₽
Казань, 17 октября
КДК им. Ленина Казань, Копылова, 2а
19:00 от 2360 ₽

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