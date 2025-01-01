Рок-опера «Орфей» с оркестром «Глобалис». Концертная постановка

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концертную постановку рок-оперы «Орфей». Это современное прочтение классической мифологической истории, которая неизменно волнует сердца зрителей.

Сюжет и исполнители

В центре повествования — Орфей, музыкальный гений, который готов пройти все испытания ради своей возлюбленной Эвридики. В этой постановке роль Орфея исполняет талантливый Евгений Кириллин, а его прекрасную спутницу Эвридику воплотит Дарья Бурлюкало.

Зрители встретят и других ключевых персонажей: Аида, властителя подземного мира, сыграет Павел Пламенев; Персефону, богиню весны и подземного царства, представит еще не известный артист; Гекату, покровительницу магии и темных сил, сыграет Вера Зудина; Гермеса, вестника богов, исполнит Ярослав Баярунас, а Харон — Михаил Нахимович.

О спектакле

Рок-опера «Орфей» знаменита своей музыкальной насыщенностью и эмоциональной глубиной. В ней сочетаются элементы рок-музыки, классики и театрального искусства, что создает неповторимую атмосферу. Оркестр «Глобалис» займёт центральное место в этой постановке, подчеркивая всю яркость и масштабность происходящего на сцене.

Не упустите возможность погрузиться в этот магический мир, где музыка и театр сливаются воедино! Проведите вечер, наполненный эмоциями и необычайными музыкальными открытиями!