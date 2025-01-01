Рок-опера «Орфей» с оркестром «Глобалис»

Рок-опера «Орфей» в Екатеринбурге: Мифы Древней Греции в новом звучании

30 ноября 2025 года в зале Дворца Молодежи Екатеринбурга зрителей ждет уникальное событие — концертная постановка рок-оперы «Орфей». Это полное костюмированное представление будет сопровождаться мощным звучанием симфонического оркестра «Глобалис» под управлением талантливого дирижера Леонида Бутинского.

Знакомство с легендой

Рок-опера «Орфей» основана на двух древнегреческих мифах: о Орфее и Эвридике, а также о похищении Персефоны. Эти две красивые легенды переплетаются, создавая новую историю о выборе, судьбе и любви. Легендарный музыкант Орфей, одержав победу в состязании певцов, получает волшебную золотую лиру, с помощью которой способен творить чудеса.

Сложности и испытания

Однако счастье Орфея оказывается под угрозой: его возлюбленная Эвридика погибает, и он решается на опасное путешествие в Царство Мёртвых, чтобы вернуть её. Добравшись до дворца Аида, Орфей сталкивается с ужасной новостью: земной мир гибнет, погруженный в бесконечную зиму из-за тоски богини Деметры по её дочери Персефоне, похищенной Аидом.

Выбор судьбы

Теперь Орфею предстоит сделать сложный выбор. В его руках находятся не только чудодейственная лира и будущее Эвридики, но и судьба всего земного мира. Это захватывающее путешествие обещает множество эмоций и переживаний, богатых на музыку и визуальные эффекты, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного театрального события в Екатеринбурге!