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Рок-опера «Орфей» с оркестром «Глобалис»
Киноафиша Рок-опера «Орфей» с оркестром «Глобалис»

Рок-опера «Орфей» с оркестром «Глобалис»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рок-опера «Орфей» в Екатеринбурге: Мифы Древней Греции в новом звучании

30 ноября 2025 года в зале Дворца Молодежи Екатеринбурга зрителей ждет уникальное событие — концертная постановка рок-оперы «Орфей». Это полное костюмированное представление будет сопровождаться мощным звучанием симфонического оркестра «Глобалис» под управлением талантливого дирижера Леонида Бутинского.

Знакомство с легендой

Рок-опера «Орфей» основана на двух древнегреческих мифах: о Орфее и Эвридике, а также о похищении Персефоны. Эти две красивые легенды переплетаются, создавая новую историю о выборе, судьбе и любви. Легендарный музыкант Орфей, одержав победу в состязании певцов, получает волшебную золотую лиру, с помощью которой способен творить чудеса.

Сложности и испытания

Однако счастье Орфея оказывается под угрозой: его возлюбленная Эвридика погибает, и он решается на опасное путешествие в Царство Мёртвых, чтобы вернуть её. Добравшись до дворца Аида, Орфей сталкивается с ужасной новостью: земной мир гибнет, погруженный в бесконечную зиму из-за тоски богини Деметры по её дочери Персефоне, похищенной Аидом.

Выбор судьбы

Теперь Орфею предстоит сделать сложный выбор. В его руках находятся не только чудодейственная лира и будущее Эвридики, но и судьба всего земного мира. Это захватывающее путешествие обещает множество эмоций и переживаний, богатых на музыку и визуальные эффекты, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного театрального события в Екатеринбурге!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 октября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 2020 ₽

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