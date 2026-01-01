Спектакль Рок-опера «Орфей и Эвридика»

Новая версия рок-оперы «Орфей и Эвридика» в Гранд Холле Сибирь

В Гранд Холле Сибирь состоится премьера третьей версии легендарной рок-оперы «Орфей и Эвридика». Режиссёр постановки Борис Малевский, известный по таким спектаклям, как «Ромео и Джульетта» и «Нотр-Дам де Пари», представит новую интерпретацию классического произведения, действие которого развернется в Царстве мертвых.

Музыкальная аранжировка от Романа Никитина и хореографические решения Сергея Худякова придадут спектаклю современное звучание и яркие пластические решения. Более 50 стильных костюмов от Сергея Илларионова, трижды лауреата «Золотой маски», и атмосферные декорации, погружающие в таинственную обстановку реки Стикс, создадут уникальную атмосферу.

История создания

Первая советская рок-опера «Орфей и Эвридика» была представлена 20 июня 1975 года в Ленинграде с участием популярного ВИА «Поющие гитары». Режиссер Марк Розовский и художник Алла Коженкова создали спектакль, который стал настоящим прорывом для тогдашней рок-культуры, изменившийся жанр был назван зонг-оперой.

Премьера первой версии прошла оглушительно, и рок-опера быстро завоевала популярность, став культурным феноменом. Санкт-Петербургский театр Рок-опера, созданный на базе ВИА «Поющие гитары», в 1999 году также представил свою версию произведения. Каждая постановка приносила новое видение, актуальное для своего времени.

Текущая версия и её особенности

Сегодня театры готовятся к премьере третьей версии рок-оперы, которая станет началом нового этапа в истории спектакля. Новая музыкальная версия охватывает различные стилистические направления современного рока, а режиссер Борис Малевский обратился к классическим мифам для создания увлекательной истории о жертвенной любви, предательстве и поиске смысла жизни.

Яркие пластические решения и уникальные декорации, световые и видеоэффекты, включая лазерные шоу и видео-мэппинг на сцене, создадут незабываемое зрелище. Музыку к спектаклю написал Александр Журбин, а тексты — Юрий Димитрин. Хореографию разработал Сергей Худяков.

Не пропустите

Спектакль «Орфей и Эвридика» обязательно понравится поклонникам рок-опер и любителям глубоких музыкальных тем. Вас ждёт уникальное представление, которое обещает разнообразные эмоции и глубокие размышления о жизни, любви и искусстве.