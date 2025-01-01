Меню
Рок-опера Гермес
Билеты от 2200₽
Киноафиша Рок-опера Гермес

Рок-опера Гермес

6+
Возраст 6+
Билеты от 2200₽

О концерте

Мидквел рок-оперы «Орфей» от Ольги Вайнер

Представляем вам мидквел рок-оперы «Орфей», созданной талантливой композитором и драматургом Ольгой Вайнер. Это уникальное музыкальное произведение расскажет захватывающую историю Орфея, взглянув на неё глазами Гермеса — бога-проводника душ в мир мёртвых.

О чем спектакль?

В данной интерпретации классического мифа мы узнаем, как Гермес, известный своей хитростью и остроумием, видит трагедию Орфея. События разворачиваются вокруг любви Орфея и Эвридики, их потери и стремления к воссоединению через музыку и поэзию. Погружение в мир мифа обещает впечатляющие музыкальные номера, которые перенесут зрителя в сердце древнегреческих легенд.

Музыкальный стиль и атмосферность

Рок-опера Ольги Вайнер сочетает в себе элементы классической музыки и современного рока, что создает уникальную атмосферу и позволяет услышать историю Орфея в новом свете. Акцент на музыкальности и текстах делает спектакль не только зрелищным, но и глубоким искусством.

Не упустите шанс

Этот спектакль станет настоящим событием для всех ценителей театрального искусства и музыки. Погрузитесь в магию мифа об Орфее и узнайте, как любовь и музыка могут преодолеть любые преграды.

Купить билет на концерт Рок-опера Гермес

Январь
18 января воскресенье
15:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2200 ₽

В ближайшие дни

Московский стендап в Депо
18+
Юмор
Московский стендап в Депо
8 января в 17:00 Lounge Депо
от 1390 ₽
Звёзды 80-90-х
12+
Эстрада
Звёзды 80-90-х
6 января в 16:00 Фольклорный центр «Москва»
от 2000 ₽
Ночной Джаз
18+
Джаз
Ночной Джаз
31 января в 22:00 Академ-джаз-клуб
от 500 ₽
