Концерт «Рок-ностальгия 2.0» в Колизей Арене

Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Андрея Медведева приглашает вас на уникальный концерт «Рок-ностальгия 2.0». Мероприятие пройдет в концертном зале «Колизей Арена». Публику ожидает выступление, полное незабываемых симфонических интерпретаций культовых рок-песен.

Знакомство с легендарными хитами

В программе концерта представлены произведения, которые навсегда остались в сердцах зрителей. Вы сможете насладиться звучанием знаменитых треков таких исполнителей, как:

Queen

The Beatles

Creedence Clearwater Revival

The Animals

Uriah Heep

Scorpions

Roxette

The Rolling Stones

О дирижере и оркестре

Андрей Медведев, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, известен своими масштабными проектами, которые объединяют классическую и популярную музыку. Его уникальный подход к интерпретации рок-классики обещает удивить даже самых преданных поклонников.

Детали концерта

Состав участников будет объявлен позднее. Общая продолжительность мероприятия составит 1 час 40 минут с антрактом. Не упустите шанс стать частью этой музыкальной одиссеи!