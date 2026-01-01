Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Андрея Медведева приглашает вас на уникальный концерт «Рок-ностальгия 2.0». Мероприятие пройдет в концертном зале «Колизей Арена». Публику ожидает выступление, полное незабываемых симфонических интерпретаций культовых рок-песен.
В программе концерта представлены произведения, которые навсегда остались в сердцах зрителей. Вы сможете насладиться звучанием знаменитых треков таких исполнителей, как:
Андрей Медведев, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, известен своими масштабными проектами, которые объединяют классическую и популярную музыку. Его уникальный подход к интерпретации рок-классики обещает удивить даже самых преданных поклонников.
Состав участников будет объявлен позднее. Общая продолжительность мероприятия составит 1 час 40 минут с антрактом. Не упустите шанс стать частью этой музыкальной одиссеи!