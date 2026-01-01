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Рок-ностальгия 2.0
Киноафиша Рок-ностальгия 2.0

Рок-ностальгия 2.0

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Рок-ностальгия 2.0» в Колизей Арене

Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Андрея Медведева приглашает вас на уникальный концерт «Рок-ностальгия 2.0». Мероприятие пройдет в концертном зале «Колизей Арена». Публику ожидает выступление, полное незабываемых симфонических интерпретаций культовых рок-песен.

Знакомство с легендарными хитами

В программе концерта представлены произведения, которые навсегда остались в сердцах зрителей. Вы сможете насладиться звучанием знаменитых треков таких исполнителей, как:

  • Queen
  • The Beatles
  • Creedence Clearwater Revival
  • The Animals
  • Uriah Heep
  • Scorpions
  • Roxette
  • The Rolling Stones

О дирижере и оркестре

Андрей Медведев, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, известен своими масштабными проектами, которые объединяют классическую и популярную музыку. Его уникальный подход к интерпретации рок-классики обещает удивить даже самых преданных поклонников.

Детали концерта

Состав участников будет объявлен позднее. Общая продолжительность мероприятия составит 1 час 40 минут с антрактом. Не упустите шанс стать частью этой музыкальной одиссеи!

Купить билет на концерт Рок-ностальгия 2.0

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Ноябрь
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Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
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