Концерт «Рок на струнах» на сцене Театра на Мельникова

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Рок на струнах», который пройдет без антракта и продлится 1 час 30 минут.

Слияние рок-музыки и классики

Знаете ли вы, что рок-музыка и струнные инструменты гармонично сочетаются уже давно? Ещё в 1970-х годах группа Electric Light Orchestra первой начала активно использовать скрипки и виолончели в своих композициях, создавая уникальный симбиоз рока и классики. Легендарные Metallica записали целый альбом с симфоническим оркестром — «S&M», который до сих пор вызывает восторг у зрителей.

Что вас ждет на концерте?

На концерте «Рок на струнах» классические инструменты встречаются с энергией рока. Виолончели, скрипки и ударные инструменты оживляют легендарные композиции таких групп, как Queen, Metallica, Nirvana, Led Zeppelin и многих других. Вы услышите невероятные аранжировки, которые перевернут ваше представление о рок-музыке.

Эмоции и драйв

Энергия живого выступления заставит вас встать с кресла и погрузиться в мир, где классика встречается с роком. Это будет незабываемый вечер, полный эмоций, драйва и музыки, которая останется в вашем сердце навсегда.

Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу!