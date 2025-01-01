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Рок на Струнах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Рок на Струнах

Рок на Струнах

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт «Рок на струнах» на сцене Театра на Мельникова

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Рок на струнах», который пройдет без антракта и продлится 1 час 30 минут.

Слияние рок-музыки и классики

Знаете ли вы, что рок-музыка и струнные инструменты гармонично сочетаются уже давно? Ещё в 1970-х годах группа Electric Light Orchestra первой начала активно использовать скрипки и виолончели в своих композициях, создавая уникальный симбиоз рока и классики. Легендарные Metallica записали целый альбом с симфоническим оркестром — «S&M», который до сих пор вызывает восторг у зрителей.

Что вас ждет на концерте?

На концерте «Рок на струнах» классические инструменты встречаются с энергией рока. Виолончели, скрипки и ударные инструменты оживляют легендарные композиции таких групп, как Queen, Metallica, Nirvana, Led Zeppelin и многих других. Вы услышите невероятные аранжировки, которые перевернут ваше представление о рок-музыке.

Эмоции и драйв

Энергия живого выступления заставит вас встать с кресла и погрузиться в мир, где классика встречается с роком. Это будет незабываемый вечер, полный эмоций, драйва и музыки, которая останется в вашем сердце навсегда.

Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:01 от 1000 ₽
30 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
17 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
5 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
16 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
28 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
11 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
21 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
18:00 от 1000 ₽
29 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
9 января
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
16:00 от 1000 ₽

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