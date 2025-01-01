Меню
Рок-н-ролл шоу Дениса Мажукова
Билеты от 2000₽
Рок-н-ролл шоу Дениса Мажукова

Рок-н-ролл шоу Дениса Мажукова

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Денис Мажуков: российский король рок-н-ролла на сцене Ритм-блюз кафе

Денис Мажуков – российский пианист, певец и композитор, известный своим мастерством в исполнении традиционного рок-н-ролла, буги-вуги и ритм-н-блюза. Его называют «российским королем рок-н-ролла», и это звание оправдано. Мажуков умеет передать дух рок-н-ролльной эпохи 50-х, подчеркивая уникальность каждого стиля, который он исполняет.

Уникальный музыкант на международной арене

Денис успешно выступает в США и Европе. Он участвует в концертах, клубных выступлениях и международных фестивалях, на которых его музыка всегда вызывает восторг. Мажуков – единственный российский музыкант, которого регулярно приглашают на международные фестивали буги-вуги в качестве пианиста.

Виртуоз, признанный мастерами

Артист славится филигранной техникой и взрывным, музыкальным вокалом. Его концерты не просто выступления – это целое музыкальное путешествие, где слышны отголоски джаза, кантри и ритм-н-блюза. Его талант был отмечен такими великими музыкантами, как Джерри Ли Льюис и Чак Берри, с которыми он делил сцену.

Запись на легендарной студии

Важно отметить, что Денис Мажуков – первый и единственный музыкант из России, который записал композиции на знаменитой студии «Sun Records» в Мемфисе, штат Теннесси. Эта студия считается местом рождения рок-н-ролла, где творили такие легенды, как Элвис Пресли и Джонни Кэш.

Заряд положительных эмоций

Каждое выступление Дениса Мажукова гарантирует отличное настроение и заряд положительных эмоций для зрителей. Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального опыта!

Купить билет на концерт Рок-н-ролл шоу Дениса Мажукова

Декабрь
Январь
Февраль
17 декабря среда
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 2000 ₽
9 января пятница
21:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 2000 ₽
6 февраля пятница
21:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 2000 ₽

