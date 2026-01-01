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Рок-н-ролл на закате
Киноафиша Рок-н-ролл на закате

Спектакль Рок-н-ролл на закате

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о надежде

Приглашаем на спектакль «Рок-н-ролл на закате» — трогательную комедию о неожиданных встречах и непреходящей надежде.

Сюжет

Двое немолодых людей случайно знакомятся в любительской студии танцев. Несмотря на разные характеры, их общение наполнено забавными и комическими ситуациями. Каждый раз, встречаясь, они мечтают однажды исполнить настоящий рок-н-ролл.

Темы и размышления

Рок-н-ролл становится символом того, что жизнь не окончена. В любом возрасте есть место для надежды и чувств. Спектакль напоминает, что никогда не поздно начать что-то новое и открыть для себя радость танца и общения.

Не упустите шанс увидеть эту искреннюю историю, которая вдохновит вас на новые свершения.

Режиссер
Руслан Нанава
В ролях
Ольга Красикова
Михаил Долгинин

Фотографии

Рок-н-ролл на закате Рок-н-ролл на закате Рок-н-ролл на закате Рок-н-ролл на закате
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