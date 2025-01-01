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Киноафиша «Рок-н-ролл до утра». Группа «The Hoodooman Trio»

«Рок-н-ролл до утра». Группа «The Hoodooman Trio»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт The Hoodooman Trio: Рок-н-ролл до утра

Возрастное ограничение: 18+

Приглашаем вас на незабываемый концерт группы The Hoodooman Trio, который пройдет в Санкт-Петербурге. Это уникальное событие станет настоящим музыкальным праздником для всех любителей рок-н-ролла.

Музыка, которая объединяет

The Hoodooman Trio — это не просто группа, а настоящая музыкальная банда, способная создать атмосферу веселья и ностальгии. Их музыка сочетает в себе элементы классического рок-н-ролла и современного звучания, что делает каждое выступление уникальным.

Когда и где

Концерт состоится в атмосфере «Музыка кофе и вина» (МКВ) — уютном заведении, где каждый сможет насладиться не только живой музыкой, но и расслабляющей обстановкой. Не упустите возможность провести вечер в компании хорошей музыки и единомышленников.

Интересные факты

  • The Hoodooman Trio известны своими энергичными выступлениями и харизматичными солистами.
  • Группа активно выступает на фестивалях и концертах по всей стране, а их песни уже успели завоевать популярность среди поклонников.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
19:30 от 600 ₽

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