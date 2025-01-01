«Рок-н-ролл до утра». Группа «The Hoodooman Trio»

Возрастное ограничение: 18+
Приглашаем вас на незабываемый концерт группы The Hoodooman Trio, который пройдет в Санкт-Петербурге. Это уникальное событие станет настоящим музыкальным праздником для всех любителей рок-н-ролла.
The Hoodooman Trio — это не просто группа, а настоящая музыкальная банда, способная создать атмосферу веселья и ностальгии. Их музыка сочетает в себе элементы классического рок-н-ролла и современного звучания, что делает каждое выступление уникальным.
Концерт состоится в атмосфере «Музыка кофе и вина» (МКВ) — уютном заведении, где каждый сможет насладиться не только живой музыкой, но и расслабляющей обстановкой. Не упустите возможность провести вечер в компании хорошей музыки и единомышленников.
Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте!