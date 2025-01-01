Спектакль Графиня де Ла Фер. Рок-мюзикл

Рок-мюзикл «Графиня де Ла Фер» на сцене Культурного центра «Меридиан»

15 и 16 апреля впервые на сцене Культурного центра «Меридиан» состоится показ рок-мюзикла «Графиня де Ла Фер». Эта постановка уже завоевала популярность и стала яркой премьерой нынешнего концертно-театрального сезона.

Загадка отношений

Что же на самом деле происходило между Атосом и Миледи? Тайна истории графа де Ла Фер и его юной супруги осталась неразгаданной в произведении великого французского писателя Александра Дюма. Рок-мюзикл Александра Рагулина «Графиня де Ла Фер» предлагает увлекательную музыкальную интерпретацию загадочного прошлого героев известного романа.

Персонажи и сюжет

«Графиня де Ла Фер» — это романтичная, интригующая и мистическая предыстория любимых героев, знакомых многим с детства. В мюзикле предстанут известные литературные и исторические персонажи:

Анна де Бейль — коварная авантюристка, ставшая злодейкой-обольстительницей Миледи;

Граф де Ла Фер — благородный и мудрый Атос;

Загадочный герцог Бэкингем из Туманного Альбиона;

Королева Франции Анна Австрийская и её супруг, король Людовик XIII;

Циничный кардинал Ришелье;

Друзья Атоса — мушкетеры Портос и Арамис.

Сюжет включает в себя удачное переплетение трагического и комедийного, что делает этот проект особенно привлекательным для зрителей.

Приглашаем на спектакль!