Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рок-мания фест
Киноафиша Рок-мания фест

Рок-мания фест

16+
Возраст 16+

О концерте

Рок Мания Фест 2026 в Нижнем Новгороде

Приглашаем всех поклонников рок-музыки на масштабный трибьют-фестиваль, который пройдет под открытым небом в центре Нижнего Новгорода. 1 августа на летней сцене Почаины выступят шесть потрясающих трибьют-групп, которые исполнит легендарные хиты известных рок-команд.

Эпический состав исполнителей

В этом году на сцену выйдут:

  • Rammstein от Sehnsucht
  • Slipknot от Get This
  • Linkin Park от Rock Mania
  • Red Hot Chili Peppers
  • Limp Bizkit
  • The Prodigy от Rock Mania

Незабываемая атмосфера

Фестиваль обещает создать уникальную атмосферу, где зрители смогут насладиться мощными ритмами и поистине зрелищными выступлениями. Это идеальное место для общения со столь же увлеченными людьми, как и вы, и для того, чтобы вспомнить любимые хиты, которые определили целые поколения.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Встречаемся на Рок Мания Фест 2026!

Купить билет на концерт Рок-мания фест

Помощь с билетами
В других городах
Август
1 августа суббота
16:00
Территория завода «Почайна» Нижний Новгород, Почаинская, 17
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Огненный топор
18+
Рок

Огненный топор

6 сентября в 18:00 Alcatraz
от 1200 ₽
Оркестр имени В.В. Андреева. Юбилейная программа
6+
Классическая музыка

Оркестр имени В.В. Андреева. Юбилейная программа

29 мая в 19:00 Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича
от 300 ₽
Нэнси
16+
Поп Рок

Нэнси

9 июня в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше