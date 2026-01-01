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Рок легенды. Rock Рояль во дворце на Невском. Вечеринка с фуршетом
Киноафиша Рок легенды. Rock Рояль во дворце на Невском. Вечеринка с фуршетом

Рок легенды. Rock Рояль во дворце на Невском. Вечеринка с фуршетом

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный вечер с Ильей Гончаровым в Музее ностальгии

Пианист-виртуоз Илья Гончаров приглашает всем музыкальным ценителям на уникальный концерт, который пройдет в историческом дворце Кваренги. Вечер обещает быть наполненным яркими интерпретациями рок-шедевров, известных с 70-х до 90-х годов, а также захватывающими импровизациями на историческом рояле.

Знакомство с музыкой

На концерте Илья исполнит знаменитые композиции таких групп, как Pink Floyd, Deep Purple, Queen и многих других. Каждый номер станет уникальным благодаря мастерству Гончарова, который изготавливает музыкальные образы «с натуры», черпая вдохновение от присутствующих зрителей. Это станет редким подарком для публики, который можно будет запечатлеть на телефон в виде трогательного момента.

Атмосфера и интерактивность

Вечер пройдет в двух отделениях с антрактом. Гостей ожидает фуршет с Welcome drink (красное и белое вино) и чаепитие. Илья Гончаров не только играет, но и делится интересными историями об искусстве и музыкантах, чьи таланты будут представлены в программе.

Исторический рояль и удивительное место

Концерт будет проходить на уникальном рояле Diederichs Freres, созданном в 1900 году в Санкт-Петербурге. Инструмент, обладающий потрясающим звучанием и богатой историей, был высоко оценен на международных выставках и уже много лет украшает сцену.

Дворец Кваренги, в котором расположен наш салон Артстандарт, построен в 1810 году известным архитектором Джакомо Кваренги. Это исторически значимое здание на Казанской улице помнит многих выдающихся деятелей российской культуры и искусства.

Уютный антураж

Во время антрактов гостей ждут угощения и возможность пообщаться, а на музыкальном вечере будет доступна ретро-коллекция из 500 экспонатов Музея ностальгии, отражающая атмосферу конца 19 — начала 20 века.

Ждем вас за полчаса до начала концерта, чтобы вы могли насладиться атмосферой салона и приятно провести время до выступления!

Купить билет на концерт Рок легенды. Rock Рояль во дворце на Невском. Вечеринка с фуршетом

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
6 сентября воскресенье
19:00
Музей ностальгии Санкт-Петербург, Невский просп., 88
от 1555 ₽
4 октября воскресенье
19:00
Музей ностальгии Санкт-Петербург, Невский просп., 88
от 1555 ₽
1 ноября воскресенье
19:00
Музей ностальгии Санкт-Петербург, Невский просп., 88
от 1555 ₽
6 декабря воскресенье
19:00
Музей ностальгии Санкт-Петербург, Невский просп., 88
от 1555 ₽

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