Рок-концерт на теплоходе в акватории Невы

Присоединяйтесь к незабываемому рок-концерту на теплоходе Rock Hit Neva! Этот вечер подарит вам уникальную возможность насладиться захватывающей музыкой и живописными видами Санкт-Петербурга одновременно. На борту нашего теплохода вас ждут выступления известных питерских музыкантов и атмосферные рок-хиты.

Музыка и развлечения

Концертная программа охватывает лучшие произведения мировой и российской рок-классики, рок-н-ролла, поп-рока и блюза. Наши комики и музыканты создадут атмосферу драйва и веселья, а вам останется только наслаждаться музыкальными шедеврами, танцевать до упада и общаться с интересными людьми. На нижней палубе пройдет основной концерт, а на верхней палубе вас ожидает авторская программа «Антропология музыкального Петербурга» с легендарным Михаилом Ярукровым.

Выступление Jack Daniel$

На борту выступят музыканты группы Jack Daniel$. Эти рок-ветераны, выступавшие на одной сцене с гитаристом Queen Брайаном Мэем, подарят вам программу «Золотые хиты мировой музыки». Гитарист Сергей Рудзинский, вошедший в ТОП-20 журнала «Guitar Player» и финалист «Guitar Hero», исполнит хиты Deep Purple, включая знаменитую «Дым над водой».

Маршрут теплохода

Уникальный маршрут начинается в Морском порту Санкт-Петербурга, где вы сможете увидеть стальные корабли, парусники и ледокол Красин. Затем теплоход отправится вокруг Васильевского острова, пройдя мимо современных архитектурных достопримечательностей, таких как Лахта-центр и Газпром-Арена. Вторая часть маршрута пройдет по историческому центру города, мимо таких знаменитых мест, как Стрелка Васильевского острова, Эрмитаж и Петропавловская крепость.

В случае неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств возможны изменения в маршруте, и теплоход будет двигаться вверх по Неве, мимо Литейного моста, Смольного собора и других исторических достопримечательностей.

Проведите вечер на теплоходе

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Бронируйте билеты заранее, наслаждайтесь живой музыкой и великолепными видами Петербурга, отдыхая по-питерски на борту Rock Hit Neva.