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Рок-концерт на теплоходе
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Рок-концерт на теплоходе

Постановка
Теплоход Rock Hit Neva 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Рок-концерт на теплоходе в акватории Невы

Присоединяйтесь к незабываемому рок-концерту на теплоходе Rock Hit Neva! Этот вечер подарит вам уникальную возможность насладиться захватывающей музыкой и живописными видами Санкт-Петербурга одновременно. На борту нашего теплохода вас ждут выступления известных питерских музыкантов и атмосферные рок-хиты.

Музыка и развлечения

Концертная программа охватывает лучшие произведения мировой и российской рок-классики, рок-н-ролла, поп-рока и блюза. Наши комики и музыканты создадут атмосферу драйва и веселья, а вам останется только наслаждаться музыкальными шедеврами, танцевать до упада и общаться с интересными людьми. На нижней палубе пройдет основной концерт, а на верхней палубе вас ожидает авторская программа «Антропология музыкального Петербурга» с легендарным Михаилом Ярукровым.

Выступление Jack Daniel$

На борту выступят музыканты группы Jack Daniel$. Эти рок-ветераны, выступавшие на одной сцене с гитаристом Queen Брайаном Мэем, подарят вам программу «Золотые хиты мировой музыки». Гитарист Сергей Рудзинский, вошедший в ТОП-20 журнала «Guitar Player» и финалист «Guitar Hero», исполнит хиты Deep Purple, включая знаменитую «Дым над водой».

Маршрут теплохода

Уникальный маршрут начинается в Морском порту Санкт-Петербурга, где вы сможете увидеть стальные корабли, парусники и ледокол Красин. Затем теплоход отправится вокруг Васильевского острова, пройдя мимо современных архитектурных достопримечательностей, таких как Лахта-центр и Газпром-Арена. Вторая часть маршрута пройдет по историческому центру города, мимо таких знаменитых мест, как Стрелка Васильевского острова, Эрмитаж и Петропавловская крепость.

В случае неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств возможны изменения в маршруте, и теплоход будет двигаться вверх по Неве, мимо Литейного моста, Смольного собора и других исторических достопримечательностей.

Проведите вечер на теплоходе

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Бронируйте билеты заранее, наслаждайтесь живой музыкой и великолепными видами Петербурга, отдыхая по-питерски на борту Rock Hit Neva.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1400 ₽
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Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
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Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
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Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
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Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
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17:30 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽ 20:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽ 20:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽ 20:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽
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Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽ 20:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽ 20:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽ 20:30 от 1600 ₽
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Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽ 20:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽ 20:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽ 20:30 от 1600 ₽
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Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
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Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽ 20:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽ 20:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
17:30 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 6 декабря
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1600 ₽

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